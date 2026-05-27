В штате Пенсильвания расследуют жестокое убийство дальнобойщика, тело которого было найдено на обочине дороги. Как ранее сообщила полиция штата, утром 23 мая в округе Дофин было обнаружено тело мужчины, завернутое в одеяло и оставленное у обочины шоссе 441. Следователи сразу заявили, что речь идет об умышленном убийстве.

Илья Романченко | Photo: Miami-Dade Jail

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» из материалов суда штата Пенсильвания, по этому делу был арестован 25-летний Илья Романченко, 2001 года рождения. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени, надругательстве над телом умершего, хранении орудия преступления с преступным умыслом, а также сокрытии или уничтожении улик.

Между тем американская пресса сообщает, что речь идет о жителе региона Сакраменто, работавшем дальнобойщиком. По версии следствия, жертвой стал его напарник — Александр Гурьянов, с которым Романченко находился в одном рейсе. Как утверждает полиция Пенсильвании, мужчина был жестоко убит, после чего его тело, предположительно, вывезли и оставили на обочине дороги.

После задержания Романченко оказался во Флориде, где получил новое уголовное обвинение уже в следственном изоляторе округа Майами-Дейд. Согласно судебным документам, 25 мая, находясь в изоляторе временного содержания, он напал на другого заключённого. По данным сотрудников учреждения, камеры наблюдения зафиксировали, как Романченко первым нанёс удар, после чего между мужчинами завязалась драка. В настоящее время он также содержится под стражей по ордеру на экстрадицию в связи с расследованием убийства в Пенсильвании.