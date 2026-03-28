По всей территории США проходят массовые протесты «No Kings» против политики администрации Трампа

Photo: Ruslan Gurzhiy/SlavicSac.com

В ряде городов США проходят масштабные акции протеста под лозунгом «No Kings» («Нет королям»), направленные против политики действующего президента США Дональд Трамп и его администрации.

По данным американских СМИ, на улицы крупных мегаполисов и небольших городов вышли сотни тысяч человек. Акции проходят одновременно в таких городах, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон, Хьюстон и Миннеаполис.

Организаторы заявляют, что протесты направлены против внутренней политики администрации, а также внешнеполитических решений, включая ситуацию вокруг конфликта с Иран. По некоторым оценкам, общее число участников по всей стране может достигать миллионов человек.

В штате Калифорния акции также собрали значительное число участников. В районах залива Сан-Франциско тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с политикой федеральных властей. В отдельных местах фиксировались столкновения с полицией, в том числе в районе федеральных объектов в Лос-Анджелес, где сообщалось о массовых задержаниях.

В то же время в некоторых городах акции проходили мирно. Например, полиция Нью-Йорк сообщила, что десятки тысяч участников реализовали своё право на протест без серьёзных инцидентов и задержаний.

Протестное движение «No Kings» стало одной из крупнейших волн демонстраций последних лет в США. Организаторы заявляют, что акции могут продолжиться и в дальнейшем, если их требования не будут услышаны федеральными властями.