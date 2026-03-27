Украина рискует столкнуться с серьёзной нехваткой средств для продолжения обороны против России уже в ближайшие месяцы на фоне задержек международной помощи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, у Киева достаточно средств для покрытия расходов лишь до июня. Это вызывает опасения относительно возможности выплачивать зарплаты военным и обеспечивать работу государственных служб на фоне продолжающейся войны.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что в случае отсутствия внешнего финансирования регулятор может возобновить прямое кредитование Министерства финансов для покрытия базовых расходов.

Финансовое давление усилилось после того, как Венгрия наложила вето на крупный кредит Европейский союз, а также из-за задержек помощи от Международный валютный фонд и отдельных программ НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал позицию Венгрии «шантажом» и предупредил, что без разблокирования средств армия может столкнуться с недофинансированием.

По оценкам, Украине потребуется около 52 млрд долларов внешнего финансирования в 2026 году. Депутат Даниил Гетманцев предупредил, что при сохранении текущей ситуации страна может столкнуться с серьёзным финансовым кризисом уже в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность перенаправить часть вооружений, предназначенных для Украины, на Ближний Восток.



