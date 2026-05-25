МИД России заявил о начале «системных ударов» по объектам ВПК в Киеве после атаки на колледж в Старобельске

Министерство иностранных дел России выступило с жёстким заявлением после атаки на колледж в Старобельске Луганской области, возложив ответственность за удар на украинские силы и объявив о начале «системных ударов» по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.

В заявлении МИД РФ атака, произошедшая в ночь на 22 мая, названа «кровавым ударом» по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. Российская сторона утверждает, что объект был атакован украинскими беспилотниками, а среди находившихся в общежитии были подростки.

Российские власти обвиняют украинское руководство в нарушении международного гуманитарного права и заявляют, что действия Киева якобы нарушают положения Женевских конвенций и Конвенции о правах ребёнка.

В МИД России заявили, что в ответ Вооружённые силы РФ приступают к нанесению «последовательных системных ударов» по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, включая объекты, связанные с разработкой, производством и применением беспилотников. Ведомство также заявило, что удары могут затронуть «центры принятия решений» и командные пункты.

Кроме того, российская сторона предупредила иностранных граждан, включая сотрудников дипломатических миссий и международных организаций, о необходимости покинуть Киев, а жителей города призвала избегать районов военной и административной инфраструктуры.

Украинская сторона ранее отвергла обвинения в ударе по колледжу в Старобельске, заявив, что целью атаки был штаб российского спецподразделения «Рубикон» в районе города. Независимого подтверждения этих заявлений пока нет.

Кроме того, 25 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с государственным секретарём США Марко Рубио.

“По поручению президента России Владимира Путина глава российского МИД сообщил американской стороне, что в ответ на продолжающиеся атаки со стороны Украины российские военные начинают системные удары по объектам в Киеве, используемым в интересах ВСУ, а также по центрам принятия решений”, – сообщил российский МИД.

По информации росийской стороны, Лавров также обратил внимание на заявление МИД РФ с рекомендацией иностранным государствам, включая США, эвакуировать дипломатический персонал и граждан из Киева. Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг Ормузского пролива и Кубы, а также подтвердили намерение продолжить работу по нормализации условий деятельности дипломатических миссий России и США.