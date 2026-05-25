Попытка уничтожить издание «Славянский Сакраменто» провалилась. Очередной беспочвенный иск развалился в суде

Около года назад я опубликовал информацию о масштабном деле о подростковой проституции в штате Вашингтон. Тогда в Портленде были арестованы несколько человек, включая 59-летнего Владимира Ивановича Тищенко. Фигурантам данного дела были предъявлены серьёзные обвинения, и они были приговорены к продолжительным тюремным срокам по «педофильским» статьям. Владимир Тищенко также был приговорён к пяти годам тюремного заключения за покупку сексуальных услуг у несовершеннолетней девушки.

В ряде официальных документов по данному делу указывался также некий Виталий Тищенко. В частности, в нескольких документах окружного прокурора его имя фигурировало вместе с другими подозреваемыми. «Славянский Сакраменто» опубликовал данную информацию с просьбой помочь опознать личности Владимира и Виталия Тищенко. В ответ мы получили иск о диффамации в штате Вашингтон от имени Виталия Тищенко, который заявлял, что издание «Славянский Сакраменто» “опозорило его честное имя среди местного сообщества”.

«Ответчики намеренно опубликовали ложные и клеветнические сообщения… в среде русских и украинских сообществ, в попытке уничтожить мою репутацию и причинить мне душевные страдания», — заявил в суде Виталий Тищенко.

Далее истец потребовал через суд присудить ему $7 млн, а также закрыть «Славянский Сакраменто», а также принести извинение за публикацию.

Отвечая на судебный иск, адвокат «Славянского Сакраменто» предупредил истца, что в случае, если дело продолжит движение в суде, сторона истца однозначно потерпит поражение, поскольку, согласно законам штата Вашингтон и Конституции США, любая информация (даже ошибочная), опубликованная официальными источниками (в данном случае — офисом окружного прокурора), не подлежит судебному преследованию.

Ошибка окружного прокурора

«Ваш клиент был указан в качестве обвиняемого по уголовному делу в округе Малтнома, штат Орегон, по эпизодам преступлений, связанных с сексуальными действиями в отношении несовершеннолетнего и детской порнографией. Руслан Гуржий точно сообщил, что господин Тищенко был указан в качестве обвиняемого, — пишет наш защитник Алекс Шепард из Randazza Legal Group. — Уже после того как господин Гуржий опубликовал свои заявления, государственные органы по этому делу подали ходатайство об исправлении имени обвиняемого — с имени вашего клиента на имя другого господина Тищенко. Как утверждается, ошибка возникла в результате технической описки при оформлении документов».

Иными словами, офис окружного прокурора наряду с Владимиром Тищенко ошибочно внёс имя Виталия Тищенко в список подозреваемых по вышеуказанному уголовному делу. Уже после нашей публикации прокуратура исправила данную ошибку, убрав Виталия Тищенко из числа обвиняемых, объяснив это технической ошибкой. Соответствующее ходатайство об удалении имени Виталия было рассмотрено и удовлетворено судом:

«Штат Орегон… подаёт настоящее ходатайство и проект постановления об исправлении имени Виталия Тищенко во всех судебных документах по данному делу. Указание этого имени стало результатом технической описки. Правильным обвиняемым является Владимир Иванович Тищенко, дата рождения 26 июля 1966 года… Виталий Тищенко не является ни обвиняемым, ни свидетелем по данному делу».

Более того, как отметил адвокат Шепард, если истец продолжит попытки судебного разбирательства, он однозначно проиграет, и ему придётся оплатить расходы на юристов стороны защиты.

В итоге дело развалилось, так и не дойдя до судебной стадии. Это уже не первый случай, когда наши недруги пытаются уничтожить издание через суд. Однако, как и в этот раз, предыдущие попытки были обречены на провал — в некоторых случаях сутяжников даже обязывали оплатить наши судебные издержки в размере десятков тысяч долларов.

Мы напоминаем, что в случаях уголовных дел «Славянский Сакраменто» публикует информацию, основываясь исключительно на официальных источниках. В случае возникновения подобных казусов, чтобы избежать дорогостоящих расходов на адвокатов, следует сначала обратиться в нашу редакцию через специальную форму на сайте либо написать нам по e-mail: [email protected].

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com