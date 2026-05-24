После удара по колледжу в Старобельске сообщили о десятках пострадавших подростков

Российские власти сообщили, что в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус Старобельского профессионального колледжа и его общежитие в Старобельске Луганской области, находящемся под контролем России. По данным российских официальных лиц, в результате удара погибли не менее 21 человека, ещё десятки получили ранения.

Глава подконтрольной России администрации региона Леонид Пасечник заявил, что в общежитии на момент удара находилось более 80 человек, главным образом дети и подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Сообщается, что там проживали учащиеся колледжа, обучавшиеся по программам среднего профессионального образования, включая технические, медицинские, аграрные и военные специальности.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «террористическим актом» и поручил Министерству обороны подготовить предложения по ответным мерам. После атаки Россия также созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

В то же время Генеральный штаб ВСУ отверг обвинения в ударе по колледжу. Украинская сторона заявила, что в ночь на 22 мая был нанесён удар по одному из штабов российского спецподразделения «Рубикон» в районе Старобельска, однако не предоставила подтверждений этой информации. Сообщения российских властей в Киеве назвали «манипулятивной информацией».

При этом данные из открытых источников, включая спутниковые снимки, подтверждают, что в результате удара были разрушены здания учебного заведения и одного из общежитий, сообщает “Свобода“. Независимого подтверждения обстоятельств атаки, а также информации о том, кто именно находился на объекте в момент удара, пока нет.

После инцидента в Старобельск прибыли более 50 иностранных журналистов из 19 стран, чтобы осмотреть место разрушений. Российские власти утверждают, что удар не мог быть случайным.