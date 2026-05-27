В штате Вашингтон арестован выходец из Украины после взрыва и пожара у полицейского участка в Эверетте

В городе Эверетт, штат Вашингтон, полиция арестовала 35-летнего Тараса Бойко по подозрению в поджоге после того, как его автомобиль загорелся и взорвался на парковке местного полицейского участка.

Video: Everett Police Department

По данным полиции Эверетта, инцидент произошёл вечером 5 мая этого года. Белый фургон въехал на парковку полицейского департамента, после чего сотрудники услышали мощный взрыв. В считанные минуты автомобиль был полностью охвачен огнём.

Один из офицеров, находившийся неподалёку, сообщил, что сразу после взрыва заметил мужчину, позже идентифицированного как Тарас Бойко (дата рождения — 2 августа 1990 года), который направлялся в сторону патрульного автомобиля. По словам полицейского, мужчина молча поднял руки и лёг на землю, не дожидаясь команды правоохранителей.

Во время пожара, как сообщают власти, происходили повторные взрывы: горящий автомобиль разбрасывал обломки по территории парковки, а огонь начал распространяться на растительность вдоль дороги. Позже в грузовом отсеке фургона следователи обнаружили пластиковые бутылки и автомобильный аккумулятор, которые, по предварительным данным, могли стать причиной вторичных взрывов.

Согласно судебным материалам и полицейским рапортам, оказавшимся в распоряжении редакции «Славянского Сакраменто», во время допроса Бойко заявил, что некий человек якобы велел ему поджечь автомобиль возле полицейского участка.

«Когда Бойко спросили, почему он приехал к полицейскому участку, он сказал, что [некто] велел ему туда приехать. Бойко упомянул, что человек, который велел ему приехать к полицейскому участку, был [человеком], который “установил чип” и сказал ему приехать к полицейскому участку, чтобы поджечь свой автомобиль», — говорится в полицейском отчёте.

Сообщается, что во время общения со следователями задержанному потребовался украинский переводчик. По словам детективов, мужчина утверждал, что не собирался причинять кому-либо вред и поджёг машину с помощью зажигалки.

В ходе беседы с правоохранителями Бойко также заявил, что «если бы мог вернуться назад во времени, то остался бы в машине и погиб в огне».

По данным полиции, от мужчины исходил сильный запах топлива, а при обыске у него обнаружили зажигалку и Библию. Автомобиль, как установили следователи, был зарегистрирован на самого Бойко.

Photo: Everett Police Department

Следствие считает, что мужчина намеренно пригнал машину к полицейскому участку и устроил поджог, подвергнув опасности сотрудников полиции, прохожих и пожарных.

После первоначального расследования Тарас Бойко был помещён в тюрьму округа Снохомиш по обвинению в поджоге первой степени. Официальный мотив произошедшего пока остаётся неизвестным. Расследование продолжается.