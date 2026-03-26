Администрация Трампа усиливает меры по лишению гражданства США за мошенничество и сокрытие преступлений. Министерство юстиции США объявило о лишении гражданства Владимира Волгаева, уроженца Украины, который получил его обманным путём и скрывал своё участие в крупной контрабанде оружейных компонентов.

«Гражданство США — это священный привилегий, а не статус, который можно получить нечестно», — подчеркнула генеральный прокурор Памела Бонди. «Эти меры отражают постоянные усилия Министерства юстиции лишать гражданства тех, кто скрывает преступления или обманывает американский народ в процессе иммиграции».

По данным Минюста, с 2011 года Волгаев занимался тайной покупкой, упаковкой и отправкой более тысячи деталей огнестрельного оружия в Украину и Италию. С 2013 года он также мошенничал с федеральными жилищными льготами, намеренно скрывая доходы и имущество. Федеральный суд признал его виновным в контрабанде товаров из США и хищении государственных средств в 2020 году, после того как он уже получил гражданство 11 января 2016 года.

«Этот случай посылает ясный сигнал, — отметил помощник генерального прокурора Бретт Шумейт. — США предоставили Волгаеву безопасность, жильё и гражданство, а он использовал это во зло, включая мошенничество с федеральными льготами. Мы не будем поощрять такое поведение, позволяя сохранить гражданство человеку, которому оно не следовало предоставлять».

30 сентября 2025 года Минюст подал иск в окружной суд Флориды о лишении гражданства Волгаева на основании сокрытия преступлений и предоставления ложных сведений при натурализации. 23 марта суд вынес решение о лишении гражданства, признав, что Волгаев действовал незаконно в период до натурализации и намеренно скрывал своё криминальное прошлое.

Дело Волгаева стало одним из примеров усиления политики администрации Трампа по выявлению и аннулированию гражданства США у лиц, получивших его обманным путём. По подсчетам “Славянского Сакраменто” только в первой половине 2025 года из США ICE депортировало свыше ста украинских беженцев.