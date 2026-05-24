Вооружённый мужчина был убит после того, как открыл огонь по контрольно-пропускному пункту Секретной службы США возле Белого дома в Вашингтоне.

По данным американских СМИ, инцидент произошёл у поста безопасности рядом с пересечением 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, недалеко от комплекса Белого дома. После того как подозреваемый начал стрельбу, сотрудники United States Secret Service открыли ответный огонь и смертельно ранили нападавшего.

В результате происшествия также пострадал случайный прохожий, который получил серьёзные ранения и был госпитализирован. Район вокруг Белого дома временно перекрывали, а меры безопасности были усилены.

По информации следствия, подозреваемый ранее уже пытался попасть на территорию Белого дома и, как сообщается, имел проблемы с психическим здоровьем. Личность мужчины установлена, однако мотивы нападения пока официально не названы. Известно, что мужчина заявлял, что он Иисус Христос.

Власти начали расследование обстоятельств стрельбы. На момент инцидента информации о непосредственной угрозе президенту Дональду Трампу не поступало.