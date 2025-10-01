Минюст США требует лишить гражданства осуждённого торговца оружием

Министерство юстиции США подало иск о денатурализации в Окружной суд Средней Флориды против Владимира Волгаева, уроженца Украины. В иске утверждается, что он скрыл своё участие в заговоре по контрабанде более тысячи комплектующих к огнестрельному оружию из США на зарубежные рынки.

По данным следствия, начиная с 2011 года и в течение двух лет после получения гражданства, Волгаев тайно закупал, упаковывал и переправлял детали оружия адресатам в Украине и Италии. Кроме того, с 2013 года он занижал доходы и активы в заявлениях на получение федеральных жилищных пособий, незаконно воспользовавшись ими. В 2020 году федеральный суд признал его виновным в указанных преступлениях.

В материалах Минюста отмечается, что при подаче заявления на натурализацию в 2014–2015 годах Волгаев скрыл информацию о своей преступной деятельности. Несмотря на это, 11 января 2016 года он получил гражданство США.

«Это дело даёт ясный сигнал, — заявил помощник генпрокурора Бретт А. Шумейт. — США предоставили Волгаеву безопасность, жильё и гражданство, а он отплатил обманом и преступлениями. Мы не позволим таким людям сохранять гражданство, которое изначально не должно было быть предоставлено».

Это уже одиннадцатый иск о денатурализации, поданный Минюстом с 20 января.

Расследование проводили сотрудники Управления по судебным разбирательствам в сфере иммиграции Минюста при содействии спецагента Департмента госбезопастности Феликса Ромеро. Дело рассматривают юрист Кристофер Лайерла и руководитель отдела Джон Инкелс.

В Минюсте уточнили, что изложенные в иске утверждения пока являются лишь обвинениями и окончательного судебного решения по делу ещё нет.