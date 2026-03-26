Meta обязана выплатить $375 млн за вред детям и сексуальную эксплуатацию

Присяжные в штате Нью-Мексико признали компанию Meta, владеющую Facebook, Instagram и WhatsApp, ответственной за нарушение закона штата о защите детей. Суд установил, что платформы компании вводили пользователей в заблуждение относительно безопасности и способствовали психическому вреду и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Штраф составил $375 миллионов — это одно из крупнейших решений против социальной сети за последние годы. Ранее похожие процессы против Meta проходили в Калифорнии, также с обвинениями в ущербе детям.