Россия нанесла массированный удар по Украине после предупреждения о возможной атаке

В ночь на 24 мая Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины, основной целью которого, по данным украинских властей, стал Киев. Для атаки использовались ударные беспилотники, а также различные типы ракет, включая баллистические и крылатые.

В Киеве и ряде других регионов были объявлена воздушная тревога. Сообщается о попаданиях, разрушениях, четырех пострадавших и сотнях пострадавших. По данным местных властей, повреждены жилые дома, инфраструктура и объекты гражданского назначения. Число раненых и погибших уточняется.

Атака произошла спустя короткое время после предупреждения посольства США в Киеве о возможной «значительной воздушной атаке» в ближайшие дни. Украинская разведка также сообщала о признаках подготовки Россией масштабного удара, включая возможное применение ракет средней дальности.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями, отметив, что Россия может готовить новые комбинированные удары по украинским городам.

Украинские силы ПВО продолжают работу по отражению атак, а власти призывают жителей следить за официальной информацией и соблюдать меры безопасности.