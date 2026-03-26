DHS: задержаны «худшие из худших» — граждане Украины Роман Лескив и Виталий Моравел

Министерство внутренней безопасности США (DHS) сообщило о задержании подозреваемых, которых власти назвали «худшими из худших» преступников среди нелегальных иностранцев. В числе задержанных — граждане Украины Роман Лескив и Виталий Моравел, причастные к масштабной серии взломов банкоматов и кибермошенничеству.

По данным следствия, в округе Харрис штата Техас в результате взломов банкоматов было похищено почти 250 тысяч долларов. Расследование вела оперативная группа по кибермошенничеству Секретной службы США. Следователи связывают эти преступления, известные как «джекпоттинг», с организованной группой, имеющей связи с Россией.

Джекпоттинг — это взлом системы защиты банкомата с целью получения контроля над механизмом выдачи наличных. Начиная с сентября прошлого года было атаковано более 70 банкоматов по всему Техасу, включая Хьюстон, Даллас, Остин и Сан-Антонио. Чаще всего целями становились банкоматы на автозаправках и в гостиницах.

По данным следствия, подозреваемые использовали арендованные автомобили и собирали чеки, оставленные возле банкоматов. Эти чеки фотографировались и отправлялись сообщникам, предположительно находящимся за границей, которые дистанционно запускали взлом.

Подробности задержания Моравела

При задержании во Флориде Виталий Моравел предъявил водительское удостоверение штата Флорида и несколько банковских карт на своё имя. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, он сообщил полицейским, что является украинским военнослужащим, который путешествует по разным странам и занимается обучением военных.

Однако при обыске его квартиры правоохранители обнаружили многочисленные украинские паспорта, не принадлежащие ему или членам его семьи, большое количество электронных устройств, устройство для перепрограммирования кредитных и дебетовых карт, детектор прослушивающих устройств, а также 17 740 долларов наличными.

Следствие считает Моравела лидером преступной группы. По версии правоохранителей, он получал до 70% похищенных средств, тогда как остальные участники схемы — около 30%. Также рассматривается версия, что часть денег передавалась организатору, находящемуся в России.

Всего по делу предъявлены обвинения семи подозреваемым: двое были задержаны в округе Харрис, один — в Лас-Вегасе и затем экстрадирован, двое разыскиваются, а ещё двое находятся под стражей в Майами.

В итоге Роман Лескив и Виталий Моравел приговорены каждый к 1 году лишения свободы.

На днях Министерство внутренней безопасности США опубликовало имена Моравела и Лескива на сайте «Худшие из худших», что может означать лишь одно — планируется депортация этих двух фигурантов на родину, в Украину.