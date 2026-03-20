В Калифорнии продолжается строительство одного из самых необычных инфраструктурных проектов — экологического моста для животных над трассой US-101, в Лос-Анджелесе, однако его стоимость значительно выросла и вызвала споры среди жителей.

Photo: National Wildlife Federation

Речь идет о переходе Wallis Annenberg Wildlife Crossing, который должен соединить природные территории, разделённые оживлённой автомагистралью. Проект задумывался как способ защитить дикую природу, в том числе пум, от вымирания и снизить число аварий с участием животных.

Изначально на строительство планировали потратить около 92 миллионов долларов. Однако к 2026 году стоимость выросла до примерно 114 миллионов. Значительная часть средств — около 77 миллионов долларов — поступает из бюджета штата, то есть оплачивается налогоплательщиками.

Строительство началось в 2022 году и должно было завершиться в 2025-м, но сроки сдвинулись — теперь объект планируют открыть только к концу 2026 года.

Рост расходов объясняют инфляцией, подорожанием строительных материалов и рабочей силы. Тем не менее проект уже подвергся критике. Некоторые политики и общественные деятели называют его «слишком дорогим» и задаются вопросом, оправданы ли такие траты.

В то же время экологи настаивают: переход имеет важное значение для сохранения биоразнообразия региона и поможет восстановить естественные миграционные пути животных.

Окончательная оценка эффективности проекта станет возможна только после его завершения и начала полноценной эксплуатации.

