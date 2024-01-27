Пассажирский высокоскоростной поезд соединит Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сакраменто

В Калифорнии выходит на финишную прямую создание высокоскоростного пассажирского железнодорожного маршрута California High Speed Rail. Разработчики заявляют, что современная, экологически чистая система изменит представление о путешествии на поезде в Америке и соединит два важных направления: Лос-Анджелес – Сан-Франциско-Сакраменто.

Проект почти готов к реализации, и ожидается, что он будет запущен в 2028 году. Электрифицированные высокоскоростные поезда смогут развивать максимальную скорость 200 миль в час, доставляя пассажиров из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско примерно за 2 часа 40 минут (примерно в 2 раза быстрее, чем обычное время поездки). Примерно такое же время будет занимать вреям в пути из Лос-Анджелеса в Сакраменто.

Предполагается, что по маршруту будут ездить составы с уникальными классами обслуживания, которые утверждаются на уровне правительства штата в настоящее время.

В нашем видео вы можете увидеть интерьеры будущих поездов с различной конфигурацией кресел. Ряды «гибких» сидений, которые кажутся стандартными, включают в себя два или три типа положения, а некоторые секции включают выдвижные столы:

Ожидается, что до 2028 года между Лос-Анджелесом, Сан-Франциско и Сакраменто скоростная дорога будет запущена и гости Олимпиады LA28 смогут быстрее перемещаться между двумя мегаполисами на западе США.