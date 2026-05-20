Федеральное жюри присяжных в Центральном округе Калифорнии признало 45-летнюю жительницу Глендейла Виолетту Майлян виновной в масштабной схеме мошенничества с программой Medicare на сумму около $45 млн. По данным Минюста США, врач выставляла счета за инъекции ботокса, которые либо никогда не проводились, либо не имели медицинской необходимости.

Следствие установило, что Майлян владела и управляла клиникой Healthy Way Medical Center, позиционировавшей себя как медицинский центр косметических и эстетических услуг. Medicare компенсирует инъекции Botox при лечении хронической мигрени, однако, как утверждает прокуратура, Майлян массово оформляла фиктивные назначения и получала выплаты за процедуры, которых пациенты не получали.

По данным суда, врач выставляла счета Medicare даже тогда, когда находилась в отпуске — в Кабо-Сан-Лукас (Мексика), на Гавайях, в Лас-Вегасе, Нью-Йорке и Пенсильвании. В одном из эпизодов она получила выплаты за инъекцию пациенту, который в этот момент находился в федеральной тюрьме. Также были выявлены тысячи фиктивных процедур на сумму более $19 млн, якобы проведённых в дни, когда клиника вообще была закрыта.

Прокуратура утверждает, что Майлян подделывала медицинские записи, согласия пациентов и задним числом оформляла документы, чтобы создать видимость лечения хронических мигреней. Некоторые счета, как установило следствие, были датированы временем ещё до того, как пациенты впервые обращались в клинику.

Когда федеральные следователи начали проверку, врач, по данным обвинения, попыталась скрыть следы преступления. После получения повестки большого жюри о предоставлении медицинских документов она изменила истории болезней пациентов и передала следователям уже исправленные записи.

Расследование началось после того, как аналитики подразделения по борьбе с мошенничеством в здравоохранении Министерства юстиции обнаружили аномальные выплаты: за предыдущие четыре года Майлян получила более $24 млн выплат Medicare за Botox — в шесть раз больше, чем следующая группа крупнейших получателей, среди которых были неврологи.

Следствие также установило, что деньги Medicare тратились на роскошный образ жизни. Среди конфискованного имущества — автомобили Tesla Model X и Cybertruck, более $7,3 млн на брокерских счетах, свыше $250 тыс. на банковских счетах, а также четыре объекта недвижимости в Глендейле и Сёрфсайде (Калифорния). Кроме того, власти изъяли предметы роскоши, включая арбалет XVII века стоимостью $12 тыс. и картину за $3 тыс.

Виолетта Майлян признана виновной по девяти эпизодам мошенничества с использованием электронных средств связи и трём эпизодам воспрепятствования уголовному расследованию. Приговор ей будет вынесен 10 сентября 2026 года. По каждому эпизоду мошенничества ей грозит до 20 лет тюрьмы, а по обвинениям в препятствовании расследованию — до пяти лет лишения свободы.