В Калифорнии набирает вирусную популярность интервью супруги губернатора штата Гэвина Ньюсома — Дженнифер Сибел Ньюсом, в котором она заявила, что евангельские христиане «тянут страну назад».

Интервью было записано в 2022 году журналистом Элексом Майклсоном, однако недавно вновь стало вирусным в социальных сетях и вызвало резкую реакцию со стороны консервативных групп.

Во время беседы Дженнифер Сибел Ньюсом предложила по-новому трактовать понятие движения «pro-life» («за жизнь»). По её словам, прогрессивные политики считают, что это понятие должно включать не только вопросы абортов, но и социальные программы поддержки семей и детей.

«Многие прогрессивные силы стремятся переопределить, что на самом деле означает pro-life, и именно этим мы занимаемся в Калифорнии», — заявила она. По словам Сибел Ньюсом, понятие «за жизнь» должно включать поддержку дородовой медицины, всеобщего дошкольного образования, медицинского страхования, питания для детей и помощи приёмным семьям, в том числе и ЛГБТ-спектра.

В интервью она также подвергла критике представителей того, что назвала «крайне правыми» взглядами, включая христиан и консерваторов. По её словам, некоторые из них «живут в евангельском консервативном пузыре», который, как она утверждает, «тянет страну назад к временам, к которым страна не должна возвращаться».

Она также выразила уверенность, что молодое поколение будет поддерживать изменения, отметив, что это «вселяет большую надежду» и что на Калифорнию, по её мнению, возложена «огромная ответственность за лидерство».

Сообщается, что интервью вызвало критику со стороны консервативных организаций, включая American Center for Law and Justice. В организации заявили, что высказывания Дженнифер Сибел Ньюсом являются «радикальной атакой на христиан».