Строительство общественного туалета в Сан-Франциско обойдется в $1,7 млн

Сан-Франциско потратит 1,7 миллиона долларов на строительство одного общественного туалета.

Туалет площадью 150 квадратных футов площади и стоимостью 1,7 миллиона долларов планируют построить на городской площади Ноэ-Вэлли, в северо-восточном углу, к 2025 году.

Бывший руководитель Сан-Франциско сказал, а ныне член законодательного собрания Мэтт Хейни получил от штата 1,7 миллиона долларов на строительство общественной уборной. И это приблизительная оценка стоимости, не исключено, что сумма может вырасти. Мэтт Хейни заявил, что Департамент отдыха и парков сообщил ему, что текущая цена за один общественный туалет составляет 1,7 миллиона долларов, эту сумму он и получил, не ставя ее под сомнение.

Как сообщает SF Chronicles, в совместном заявлении Департамент отдыха и парков и Департамента общественных работ, которые будут вместе вести строительные работы, указано несколько причин такой высокой цены, равной по сути стоимости дома – строительство в городе само по себе очень дорогое. Город является самым дорогим в мире для строительства — даже выше Токио, Гонконга и Нью-Йорка. Мы №1! Даже для мест, куда пойти № 1.

Журналист SF Chronicles связался с исполнительным директором Института модульного строительства в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, Томом Хардиманом и задал вопрос о стоимости и сроках строительства одного общественного туалет и получил уверенный ответ – $200 000 и строительство можно завершить за 8 месяцев.

Том Хардиман также сообщил журналисту, что Чад Кауфман, генеральный директор Public Restroom Company, недавно установил семь модульных туалетов (бетонные конструкции с хорошей сантехникой) в Лос-Анджелесе по той же цене, что Сан-Франциско потратит на строительство одного.

Ранее сообщалось о том, что в Сан-Франциско появились прототипы мусорных баков за $20,000.