США частично ослабили санкции против Беларуси после освобождения политических заключённых.

По данным американских и европейских СМИ, власти Беларуси освободили около 250 заключённых в рамках договорённости с Вашингтоном. В ответ Соединённые Штаты согласились смягчить часть ограничительных мер в отношении белорусской экономики и отдельных государственных структур.

Решение о санкционных послаблениях принято администрацией США на фоне роста мировых цен на удобрения, вызванного продолжающимся конфликтом вокруг Ирана. Беларусь является одним из крупнейших экспортёров калийных удобрений, и ограничения на этот сектор оказывали влияние на глобальный рынок.

Сообщается, что часть освобождённых заключённых покинула страну, в том числе направившись в Литву. При этом официальная позиция европейских стран, включая Литву, по санкциям против Минска остаётся в целом неизменной.

Эксперты отмечают, что смягчение санкций может иметь неоднозначные последствия. С одной стороны, это может способствовать дальнейшему освобождению политзаключённых, с другой — вызвать критику из-за возможного усиления экономических связей с союзником России.

В Украине уже выразили обеспокоенность тем, что ослабление давления на Минск может косвенно поддержать военные усилия России.