Штат Калифорния усиливает сотрудничество с этническими сообществами для подготовки к экстремальным ситуациям.

В Калифорнии действует многоуровневая система экстренных служб, предназначенная для реагирования на природные катастрофы, техногенные аварии и другие чрезвычайные ситуации. Она объединяет федеральные, штатные, окружные и муниципальные структуры.

1. Федеральный уровень

Федеральные службы подключаются при крупных катастрофах или когда ресурсов штата недостаточно. Главную координационную роль играет Federal Emergency Management Agency (FEMA). Агентство оказывает поддержку финансированием, логистикой, временным жильем, восстановлением инфраструктуры и координацией помощи из других штатов.

2. Уровень штата

Главная структура управления чрезвычайными ситуациями — California Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES). Она:

координирует действия всех служб во время кризиса;

управляет системой оповещения населения;

распределяет ресурсы между округами;

организует эвакуацию и временные центры помощи.

Также важную роль играют специализированные службы штата:

California Department of Forestry and Fire Protection — борьба с лесными пожарами и спасательные операции;

— борьба с лесными пожарами и спасательные операции; California Highway Patrol — обеспечение безопасности на дорогах, контроль эвакуаций и сопровождение экстренных колонн;

— обеспечение безопасности на дорогах, контроль эвакуаций и сопровождение экстренных колонн; California National Guard — используется при масштабных бедствиях для логистики, спасательных операций и охраны порядка.

3. Окружной уровень (county)

Каждый округ имеет собственный центр управления чрезвычайными ситуациями (Emergency Operations Center). Например, в Sacramento County такой центр координирует:

местные пожарные департаменты;

службы скорой помощи (EMS);

полицию и шерифов;

работу убежищ и гуманитарной помощи.

4. Муниципальный уровень (города)

Городские службы — это первая линия реагирования:

пожарные департаменты;

полиция;

служба скорой помощи;

городские службы общественных работ (восстановление дорог, электросетей и водоснабжения).

5. Добровольческие и общественные организации

В систему также входят общественные структуры:

American Red Cross — временное жилье, питание и помощь пострадавшим;

— временное жилье, питание и помощь пострадавшим; Community Emergency Response Team (CERT) — подготовленные добровольцы, помогающие спасателям;

— подготовленные добровольцы, помогающие спасателям; религиозные и благотворительные организации.

Как работает система при чрезвычайной ситуации

Местные службы (полиция, пожарные) реагируют первыми. Если ресурсов недостаточно — подключается округ. При крупной катастрофе управление берет на себя штат через Cal OES. При необходимости губернатор запрашивает федеральную помощь FEMA.

Главная задача всей системы — максимально быстро:

спасти людей;

обеспечить медицинскую помощь;

организовать эвакуацию и убежища;

восстановить инфраструктуру и нормальную жизнь населения.

Опыт пандемии и международная помощь

Во время пандемии COVID-19 власти Калифорнии и Cal OES координировали масштабную гуманитарную и медицинскую помощь. Штат распределял медицинское оборудование, защитные маски, технологии и вакцины не только внутри Калифорнии, но и направлял помощь в другие страны через международные программы сотрудничества.

Подготовка к лесным пожарам

Лесные пожары остаются одной из самых серьёзных угроз для штата. В проекте бюджета губернатора Гэвина Ньюсома на 2025–2026 годы предусмотрено 1,5 миллиарда долларов из климатического облигационного фонда (Climate Bond). Эти средства дополняют ранее выделенные 2,5 миллиарда долларов на повышение устойчивости к лесным пожарам.

Таким образом, общий объём инвестиций составляет около 4 миллиардов долларов. Средства направляются на:

защиту населённых пунктов;

профилактику лесных пожаров;

модернизацию пожарных служб;

укрепление инфраструктуры для борьбы со стихийными бедствиями.

Другие природные угрозы: землетрясения, наводнения и засуха

Калифорния расположена в зоне высокой сейсмической активности из-за разлома San Andreas Fault. Поэтому подготовка к землетрясениям является одной из ключевых задач служб гражданской защиты.

Cal OES и местные власти регулярно проводят учения по эвакуации и программы информирования населения о том, как действовать во время сильных подземных толчков: укрыться, держаться подальше от окон и подготовить аварийные наборы.

Серьёзной угрозой для некоторых регионов остаются наводнения, особенно в Центральной долине, где интенсивные зимние дожди и таяние снега в горах могут привести к переполнению рек и водохранилищ. В таких случаях экстренные службы используют систему раннего предупреждения, дамбы, временные барьеры и эвакуационные планы.

Одновременно значительная часть штата регулярно сталкивается с продолжительными периодами засухи. Засуха повышает риск лесных пожаров, снижает уровень водохранилищ и создаёт нагрузку на сельское хозяйство. Для борьбы с последствиями засухи власти штата внедряют программы экономии воды, модернизации водной инфраструктуры и управления водными ресурсами.

Система оповещения населения

Система оповещения в Калифорнии при чрезвычайных ситуациях устроена следующим образом:

Wireless Emergency Alerts (WEA) автоматические уведомления на мобильные телефоны;

сообщения о пожарах, наводнениях, землетрясениях и других угрозах. Emergency Alert System (EAS) интегрирована с телевидением и радио;

передаёт экстренную информацию и инструкции по эвакуации. Системы уведомления штата и округа

Cal OES использует: Nixle — текстовые сообщения и email;

AlertCA — официальные предупреждения штата;

сообщения местных Emergency Operations Center. Amber Alert система поиска пропавших детей;

оповещения через мобильные телефоны, радио и электронные дорожные табло. Evacuation Orders и Shelter-in-Place Alerts приказы об эвакуации или инструкции оставаться дома при опасных ситуациях. Социальные сети и мобильные приложения Twitter, Facebook и Instagram используются для мгновенных обновлений и распространения информации.

Главная цель системы оповещения — предоставлять людям информацию быстрее, чем развиваются события, чтобы минимизировать жертвы и хаос.

Работа с этническими сообществами

Управление по чрезвычайным ситуациям при губернаторе Калифорнии расширяет информационную поддержку этнических сообществ во время кризисов.

Калифорния является одним из самых мультикультурных штатов США. Например, Лос-Анджелес считается одним из самых разнообразных городов мира: здесь живут люди более чем из 140 стран, говорящие примерно на 224 языках.

По данным переписи населения США, в Калифорнии проживает около одного миллиона выходцев из стран бывшего Советского Союза — из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Молдовы, Узбекистана и стран Балтии. Для многих из них основными языками общения остаются русский, украинский и армянский.

Поэтому Cal OES распространяет информацию о чрезвычайных ситуациях на десятках языков, включая языки славянских и кавказских общин.

Представители коммуникационного офиса губернатора отмечают, что многие жители получают важную информацию через культурно и языково адаптированные медиа. Во время пандемии, лесных пожаров, наводнений, засухи и землетрясений именно такие источники часто становятся наиболее доверенными.

В связи с этим власти штата развивают сотрудничество с этническими СМИ и общественными организациями, чтобы донести жизненно важную информацию до всех жителей Калифорнии независимо от языка общения.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com