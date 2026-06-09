Суд признал мужчину, обвиняемого в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, недееспособным для участия в судебном процессе.

Федеральный судья постановил, что Декарлос Браун-младший в настоящее время не способен понимать характер обвинений и участвовать в собственной защите. В связи с этим уголовное разбирательство по делу временно приостановлено.

Обвиняемый проходит по делу об убийстве 23-летней гражданки Украины Ирины Заруцкой, которая погибла в 2025 году в результате нападения с ножом в поезде в штате Северная Каролина.

Суд постановил, что Браун будет оставаться под стражей и проходить психиатрическое лечение с целью восстановления его процессуальной дееспособности. После этого суд рассмотрит возможность возобновления процесса.

Ранее прокуратура предъявила ему федеральные обвинения в убийстве, однако дата полноценного судебного разбирательства пока не назначена.