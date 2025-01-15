От вилл голливудских звезд остались пепелища

Эксклюзивный репортаж «Славянского Сакраменто» из зоны пожаров в Лос-Анджелесе

Уже более недели Калифорния пытается справиться с сильнейшими пожарами. Малибу — символ роскоши и процветания, часто ассоциируемый с домами звезд Голливуда и успешных предпринимателей, оказался в эпицентре разрушительного пожара, который стал настоящей трагедией для жителей Южной Калифорнии. Масштаб бедствия поражает: десятки тысяч пострадавших, более 12 тысяч разрушений, около 180 тысяч эвакуированных и, что самое страшное, человеческие жертвы.

Когда в прошлом случился катастрофический пожар в городке Парадайс на Севера Калифорнии, который практически полностью уничтоживший его, многим казалось, что подобная трагедия не повторится. Однако нынешние пожары, охватившие Большой Лос-Анджелес, превзошли худшие ожидания и стали самым разрушительными в истории штата. Сообщается, что количество погибших уже составляет не менее 24 человек, что подчеркивает хрупкость даже самых богатых и развитых сообществ перед лицом природных катастроф.

Поддержка властей и борьба с мародёрством

В пострадавших районах выставлены боевые посты Национальной гвардии, отправленные в зону пожаров губернатором Калифорнии. В округе Лос-АНджелес действует комендантский час. Эти меры принимаются не только для борьбы с огнем, но и для предотвращения мародёрства, которое, к сожалению, стало частым явлением: роскошные дома известных продюсеров, режиссеров и актеров, да и просто обеспеченных людей, покинутые из-за эвакуации, подвергаются угрозе разграбления. Не менее 20 человек арестовано за мародерство и нарушение комендантского часа.

Калифорнийцы, привыкшие к комфорту и высокому уровню жизни, оказались неподготовленными к такой катастрофе. В некоторых случаях жители Малибу, пытаясь спастись, блокировали дороги, бросая свои дорогие автомобили прямо на пути спасательных служб. Многие из них не оставили ключи в машинах, что сделало невозможным их завести и убрать с дороги, в результате, пожарные и полиция не могли добраться до очагов возгорания вовремя. В таких случаях использовались бульдозеры для прокладывания путей службам экстренного реагирования.

Критика богатых и власти

Из-за столь масштабных и разрушительных последствий пожаров в Южной Калифорнии в социальных сетях поднялась волна возмущения и критики как в адрес властей штата, так и в адрес знаменитостей. Часть зажиточного населения, включая голливудских звезд, пыталась нанимать частные пожарные команды для защиты своих домов. Это вызвало острое недовольство у менее обеспеченных жителей, оставшихся без помощи и фактически потерявших абсолютно все. В то же время критика в адрес местной администрации усилилась. Неэффективное управление и неспособность предотвратить трагедию стали поводом для обвинений, в том числе от сторонников Дональда Трампа, который использовал ситуацию для нападок на демократическое руководство штата.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com