Житель Белльвью обвинён в торговле людьми: подробности громкого дела

Прокуратура округа Кинг (штат Вашингтон) предъявила 21-летнему Никите Тюкало шесть уголовных обвинений, включая четыре эпизода торговли людьми второй степени, отмывание денег и участие в организованной преступной деятельности. Арест был произведён рано утром 4 июня в ходе спецоперации подразделения SWAT полиции Белльвью. Залог установлен в размере 5 миллионов долларов.

Прокуратура утверждает, что обвиняемый представляет серьёзную угрозу для свидетелей и может скрыться от правосудия, в том числе благодаря значительным финансовым средствам, предположительно полученным в результате преступной деятельности.

«Модельное агентство» или сексуальный трафикинг?

По версии следствия, Тюкало совместно с сообщниками — Кори Коннором и Камалом Мухаммадом — создал компанию Nova Talent Management LLC, которая действовала под видом агентства по управлению моделями. Параллельно Тюкало владел аналогичной структурой Luxe Allure, впоследствии объединённой с Nova Talent.

Согласно версии прокуратуры, молодых женщин вербовали через Snapchat и другие социальные сети, обещая заработок от 8 до 15 тысяч долларов в месяц за создание контента для платформ OnlyFans и Chaturbate. Их уверяли, что они смогут самостоятельно определять степень откровенности контента, однако, по данным следствия, реальная схема существенно отличалась от заявленной.

Сразу после верификации аккаунтов, как утверждается, Мухаммад менял пароли, лишая женщин доступа к страницам и информации о доходах. По материалам дела, одна из пострадавших за год принесла около 230 тысяч долларов, не получив при этом никаких выплат. Средства аккумулировались на счетах организации. В ходе обыска были обнаружены банковские документы Nova Talent Management с остатком более 266 тысяч долларов, а также кассовые чеки на суммы от 16 до 30 тысяч долларов.

В одном из блокнотов, найденных в доме, следователи обнаружили записи с указанием доходов жертв и общей суммы: «83 464 доллара — итого через Apple Pay».

Жёсткий режим и систематическое насилие

Следствие установило, что женщин принуждали к многочасовым прямым трансляциям на Chaturbate — до 10–14 часов в сутки без выходных. После эфиров они были обязаны выполнять индивидуальные заказы на OnlyFans.

По данным следствия, для поддержания работоспособности жертв им систематически давали аддерол, который, по словам одной из пострадавших, раздавался «как конфеты». В ходе обыска был также обнаружен пустой контейнер от рецептурного декстроамфетамина пролонгированного действия.

Каждая из женщин вела сразу несколько аккаунтов OnlyFans — бесплатный, средний и премиум — с подпиской от 20 до 50 долларов. Переписку с подписчиками вели виртуальные ассистенты из стран Юго-Восточной Азии, формируя заказы на индивидуальный контент.

Показания четырёх пострадавших, опрошенных детективом Александром Слуссером, в основном совпадают. Они утверждают, что Тюкало систематически применял физическое насилие — избиения, удушение и угрозы оружием.

Одна из женщин заявила, что её душили не менее 15 раз. Другая сообщила, что у неё были вырваны волосы и впоследствии появились залысины. Третья рассказала, что в момент эмоционального кризиса ей был передан заряженный пистолет со словами «давай», что она назвала самым травмирующим эпизодом.

По словам пострадавших, оружие хранилось в разных частях дома, включая крупнокалиберные винтовки и пистолеты. Женщинам объясняли, что оно предназначено для защиты от «неадекватных» подписчиков.

Психологическое давление и изоляция

Следствие также описывает систематическое психологическое давление. Женщин изолировали от семьи и друзей, убеждая, что близкие «не имеют значения». Попытки уйти из организации сопровождались угрозами и ссылками на «контрактные обязательства».

Контроль усиливался за счёт доступа организаторов к аккаунтам и интимным материалам жертв, что использовалось как инструмент шантажа.

В одном из эпизодов, по данным следствия, Тюкало отправил интимное фото одной из пострадавших её соседке по комнате в общежитии.

Также применялись методы «психологической стабилизации»: женщин, находившихся в кризисе, временно переводили к другим участницам, которые убеждали их остаться.

По данным следствия, практиковалось и публичное унижение, в том числе давление на внешность и вес, что, по словам одной из пострадавших, привело у другой жертвы к развитию булимии.

В отчётах полиции сообщается об одной из девушек, которая называла своего предполагаемого насильника «русским парнем, владевшим домом».

Масштабная инфраструктура

В ходе обыска следователи обнаружили более 300 мобильных телефонов и свыше 50 ноутбуков. Устройства, размещённые на стеллажах и подключённые к компьютерам, предположительно использовались для накрутки просмотров в социальных сетях.

В доме также была найдена доска с планом контента и перечнем услуг с ценами.

По данным следствия, организация действовала по нескольким адресам в районе Белльвью, включая арендованный дом у озера, особняк, пентхаус и квартиру в Рентоне. Помимо Тюкало, был задержан некий Колтон Ойстер 2003 г.р., которого подозревают в вербовке женщин.

Более ста вызовов полиции

По данным полиции Белльвью, расследование началось после многочисленных жалоб жителей и звонков на 911. Офицеры установили, что дом использовался для вечеринок, рекламируемых в соцсетях и на платформах для взрослых.

За последние месяцы полиция выезжала по этому адресу более 100 раз — по сообщениям о нападениях, нарушениях порядка, вождении в нетрезвом виде, незаконном хранении оружия и употреблении алкоголя несовершеннолетними.

По оценкам следствия, отдельные мероприятия собирали до 300 человек, включая несовершеннолетних.

«Офицеры неоднократно наблюдали, как родители привозили детей школьного возраста к этому дому, не осознавая, что там происходило», — заявил капитан полиции Белльвью Джо Ноулт.

Расследование продолжается. Полиция призывает всех, кто может располагать информацией о возможной сексуальной эксплуатации, обращаться по адресу: ViceHT@bellevuewa.gov.