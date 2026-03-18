59-летний Владимир Иванович Тищенко приговорён к тюремному заключению по делу, связанному с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних:

Согласно материалам дела, полученным «Славянским Сакраменто», подсудимый был арестован 27 августа 2024 года полицией Портленда, штат Орегон. Первоначально прокуратура предъявила ему обвинения по 50 эпизодам сексуальной эксплуатации детей.

14 марта 2025 года Тищенко признал себя виновным по трём пунктам обвинения:

• Пункт 2: Попытка совершения сексуального насилия первой степени. В материалах дела указано, что в период с мая по сентябрь 2021 года в округе Малтнома, штат Орегон, обвиняемый “совершил противоправные действия сексуального характера в отношении малолетней жертвы, которой на тот момент было меньше 14 лет”.

• Пункт 9: Покупка сексуальных услуг у несовершеннолетнего. В тот же период подсудимый вступил в сговор о выплате вознаграждения за сексуальный контакт с несовершеннолетним.

• Пункт 21: Попытка вовлечения ребёнка в создание сексуально откровенных материалов. Установлено, что с мая 2021 года по декабрь 2023 года Тищенко склонял несовершеннолетнюю жертву к участию в действиях сексуального характера для наблюдения посторонними лицами.

По совокупности признанных пунктов подсудимый приговорён к пяти годам тюремного заключения. После выхода из тюрьмы за ним будет установлен надзор сроком от 24 до 36 месяцев. Суд рекомендовал его размещение в тюрьме в долине Уилламетт, “чтобы обеспечить возможность контактов с семьёй”.

Насильственная банда

Тищенко проходил фигурантом группового дела, по которому также были осуждены ещё несколько мужчин. Среди них — Джеймс Альфонси, который, как ожидается, будет приговорён к 80 месяцам лишения свободы, а также торговцы людьми Домоник Уильямс и Кай’Лиф Ньюкомб, получившие соответственно 19 и 15 лет тюрьмы. По данным следствия, Уильямс и Ньюкомб связаны с насильственными бандами, включая Bloods, и ранее фигурировали в делах, связанных с перестрелками.

Группа обвинялась в сексуальной эксплуатации 13-летней девочки на протяжении 18 месяцев.

Отдельно сообщается, что 35-летний Кэмерон Джон Колфилд признал себя виновным в покупке сексуальных услуг у несовершеннолетней девушки, которая, по всей видимости, фигурировала в деле Тищенко, Альфонси, Уильямса и Ньюкомба. По данным следствия, Колфилд несколько раз встречался с несовершеннолетней, предлагая деньги за сексуальные действия, включая оральный и вагинальный секс. Кроме того, он отправлял жертве интимные фотографии, а также снимки себя в военной форме через текстовые сообщения и платформу CashApp. Приговор ему пока не вынесен.

Расследование показало, что первая встреча Колфилда с жертвой произошла в одном из районов Портленда, где девушка была вынуждена согласиться на платное «свидание». В последующие разы он продолжал платить за сексуальные контакты и предоставлял деньги за фотографии. В декабре 2023 года Колфилд доставил девушку в местный мотель, после чего она была задержана полицией. В августе 2024 года он был арестован на базе Camp Withycombe в Орегоне и доставлен в центральный участок полиции Портленда для допроса. Сообщается, что он является военнослужащим Национальной гвардии США.

Часть дела засекречено из-за опасений за безопасность жертвы

Прокуратура указывала на серьёзную угрозу безопасности потерпевшей, поскольку обвиняемые имели доступ к её персональным данным и могли оказывать давление на неё или членов её семьи, в том числе через социальные сети, используя ярлык «стукач» с целью воспрепятствовать даче показаний в суде.

«Я полагаю, что существует угроза безопасности несовершеннолетней потерпевшей, которой на момент начала совершения этих преступлений было 13 лет и которая неоднократно становилась жертвой обвиняемых. Пятерым причастным к эксплуатации этой несовершеннолетней предъявлены обвинения по многочисленным пунктам, включая использование ребёнка для демонстрации сексуально откровенного поведения, изнасилование второй степени, мужеложство второй степени, содействие проституции, принуждение к проституции и сбыт контролируемого вещества несовершеннолетнему, а также по другим пунктам за участие в эксплуатации жертвы на протяжении более 18 месяцев. Обвиняемые подвергали несовершеннолетнюю сексуальному насилию и эксплуатации. Кроме того, у обвиняемых было обнаружено огнестрельное оружие, и ранее они уже имели дела с оружием. Многие члены семей обвиняемых находятся на свободе, они знакомы с потерпевшей и имеют мотив помешать ей давать показания. Обвиняемые имели доступ к аккаунтам жертвы в социальных сетях и сотрудничали с неизвестными лицами, личности которых ещё не установлены. Эти лица участвовали в преступной деятельности, включая пособничество в секс-траффикинге; у них есть имя жертвы, фотографии и, возможно, другая информация о ней и её семье», — написал в аффидевите детектив Глен Удзифус, прося суд закрыть личные данные жертвы.

Детектив также добавил:

«Я вел более 100 дел о секс-траффикинге с аналогичными обвинениями. Обвиняемые используют заключения, полицейские отчёты и другие материалы дела для запугивания жертв. Они рассылают копии материалов друзьям и сообщникам, чтобы заклеймить жертв как «стукачей». Эти документы могут публиковаться в интернете и социальных сетях, передаваться отдельным лицам для запугивания, чтобы жертвы опасались за свою безопасность и могли отказаться от показаний. Лица, связанные с подсудимым, часто анонимно связываются с жертвами через социальные сети, текстовые сообщения или другими способами, чтобы напугать их. Доступ к материалам дела придаёт запугиванию достоверность. Понятие «стукач» и клеймо «стукача» — это серьёзно; это может стать поводом для выследить жертву, угрожать ей, напасть или даже попытаться убить её».

Комментируя завершение дела, старший заместитель окружного прокурора округа Малтнома Джей Ар Уджифуса заявил:

«Я горжусь этой храброй молодой девушкой, которая нашла силы рассказать о самых травмирующих событиях своей жизни. Её мужество позволило привлечь к ответственности пятерых опасных мужчин за одни из самых тяжких преступлений — покупку и продажу детей для секса. Группа по борьбе с торговлей людьми округа Малтнома привержена защите жертв и привлечению преступников к ответственности. Ужасно сознавать, что существует спрос на 13-летнюю девочку. Из-за этого находятся люди — торговцы детьми, — которые охотятся на детей ради финансовой выгоды, манипулируют ими и принуждают к продаже для секса».

Банкротство, развод и связь со славянской церковью

В документах суда по семейным делам округа Кларк обнаружено дело о разводе Владимира И. Тищенко с Галиной И. Тищенко. Пара проживала в Ванкувере, штат Вашингтон; брак был зарегистрирован в Грузии в 1989 году. У супругов трое взрослых детей, они жили раздельно с января 2018 года. После развода Галина взяла девичью фамилию Гринева.

В федеральном суде штата Вашингтон также найдено дело о банкротстве супругов Тищенко 2007 года. В документах указано, что они жертвовали по 720 долларов в церковь Slavic Evangelical Church, которую долгое время возглавлял пастор Петр Тищенко.

Редакция «Славянского Сакраменто» обратилась к руководству церкви с просьбой подтвердить или опровергнуть родственную связь осуждённого с пастором Тищенко.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com