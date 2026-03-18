В Калифорнии отменяют мероприятия ко Дню Сесара Чавеса на фоне обвинений в насилии

В различных городах Калифорнии начали отменять мероприятия, приуроченные к празднованию Cesar Chavez Day, после появления обвинений в адрес Сесара Чавеса, связанных с насилием в отношении женщин и несовершеннолетних.

Как сообщают американские СМИ, ряд организаций и активистских групп приняли решение отказаться от проведения торжеств на фоне «глубоко тревожных» заявлений. В частности, речь идет о предполагаемых случаях злоупотреблений, которые, по данным расследований, могли затрагивать молодых женщин и несовершеннолетних.

Профсоюз United Farm Workers, основанный Чавесом, также объявил об отмене или пересмотре запланированных мероприятий. В организации подчеркнули, что относятся к обвинениям с максимальной серьезностью и намерены продолжить их изучение.

Сообщается, что отмены затронули мероприятия в районе залива Сан-Франциско и других частях штата. Ранее Сесар Чавес считался символом борьбы за права сельскохозяйственных рабочих и одной из ключевых фигур в истории профсоюзного движения США.

На данный момент официальные расследования продолжаются, а организаторы мероприятий заявляют, что окончательные решения будут приниматься по мере появления новой информации.