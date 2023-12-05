Russian, Ukrainian diaspora in California
Photo: Ruslan Gurzhiy/SlavicSac.com

По данным американского Бюро переписи населения (Census Bureau), которое проводило исследования последний раз в 2021 году, у нас появилась возможность с большей вероятностью заявить о количестве этнических групп из бывшего СССР и ныне проживающих на территории Калифорнии.

Подобные исследования проходят под управлением бюро переписи населения США (Census Bureau), на которое возложена ответственность организации и проведения учёта населения Америки. Агентство также собирает информацию о национальной демографии и экономике.

Перепись населения США федерального масштаба проходит каждые 10 лет, но в каждом из округов могут проходить дополнительные исследования, которые также учитываются в отдельных статистических данных.

При сборе данных указывается информация, которую сообщают сами респонденты. Подтверждением слов и заявлений участников бюро переписи населения США не занимается.

Благодаря работе Бюро переписи населения можно узнать, сколько всего в штате Калифорния проживает выходцев с постсоветского пространства, относящих себя к определенным этническим группам без смешения с другими:

НациональностьКоличество человек
Азербайджанцы1 594 
Армяне249 132
Беларусы8 032
Грузины1 965
Казахи2 347
Киргизы740
Латвийцы4 404 
Литовцы13 935
Молдаване4 738 
Русские165 660
Таджики236 
Туркмены147
Украинцы62 431
Узбеки1 585
Эстонцы1 856
Татары455

Важно отметить, что в этой статистике указываются люди, принадлежащие к этническим группам с постсоветского пространства, но совсем необязательно, что они эмигрировали в США из регионов бывшего СССР. До переезда в Америку некоторые из них могли проживать в других странах мира.

Post-soviet popularion

Сколько в США россиян, украинцев, армян и других выходцев из постсоветского пространства

Стоит отметить, что статистика не отображает данные тех народов, которые иммигрировали, например, из России или родились в США в русскоязычных семьях, но этнически относящихся к башкирам, чукчам или другим малым народам, но они могли отнести себя к группе “Русские”.

При этом Census заявляет о возможной погрешности +/- 20% от оглашенных цифр.

Бюро переписи населения США дополнительно публикует информацию о людях, которые относят себя к комбинированным этническим категориям (комбинированная категория это семьи, где мама, например, еврейка, а папа – грузин):

НациональностьКоличество человек
Азербайджанцы1 980
Армяне249 195 
Беларусы10 755 
Грузины2 548 
Казахи3 189
Киргизы975 
Латвийцы12 144 
Литовцы56 616 
Молдаване5 380 
Русские364 909
Таджики714 
Туркмены340 
Украинцы106 201 
Узбеки3 084
Эстонцы4 273

Отдельно указываются смешанные татары, которых на территории штата Калифорнии насчитывается 892 человек.

Бюро переписи населения США в штате Калифорния ведёт также статистику языков, которые используют местные жители.

Census делает акцент на трёх группах людей которые “разговаривают”, “очень хорошо говорят” и “не совсем хорошо говорят” на языке возможного происхождения.

Таким образом можно определить количество калифорнийцев, разговаривающих, использующих и понимающих популярнейшие языки постсоветского пространства:

РазговариваютОчень хорошо говорятНе совсем хорошо говорят
Армянский195 413109 74985 664 
Русский170 508101 32669 182 
Украинский41 60625 76215 844

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com
California Local News Fellowship

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