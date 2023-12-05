По данным американского Бюро переписи населения (Census Bureau), которое проводило исследования последний раз в 2021 году, у нас появилась возможность с большей вероятностью заявить о количестве этнических групп из бывшего СССР и ныне проживающих на территории Калифорнии.
Подобные исследования проходят под управлением бюро переписи населения США (Census Bureau), на которое возложена ответственность организации и проведения учёта населения Америки. Агентство также собирает информацию о национальной демографии и экономике.
Перепись населения США федерального масштаба проходит каждые 10 лет, но в каждом из округов могут проходить дополнительные исследования, которые также учитываются в отдельных статистических данных.
При сборе данных указывается информация, которую сообщают сами респонденты. Подтверждением слов и заявлений участников бюро переписи населения США не занимается.
Благодаря работе Бюро переписи населения можно узнать, сколько всего в штате Калифорния проживает выходцев с постсоветского пространства, относящих себя к определенным этническим группам без смешения с другими:
|Национальность
|Количество человек
|Азербайджанцы
|1 594
|Армяне
|249 132
|Беларусы
|8 032
|Грузины
|1 965
|Казахи
|2 347
|Киргизы
|740
|Латвийцы
|4 404
|Литовцы
|13 935
|Молдаване
|4 738
|Русские
|165 660
|Таджики
|236
|Туркмены
|147
|Украинцы
|62 431
|Узбеки
|1 585
|Эстонцы
|1 856
|Татары
|455
Важно отметить, что в этой статистике указываются люди, принадлежащие к этническим группам с постсоветского пространства, но совсем необязательно, что они эмигрировали в США из регионов бывшего СССР. До переезда в Америку некоторые из них могли проживать в других странах мира.
Стоит отметить, что статистика не отображает данные тех народов, которые иммигрировали, например, из России или родились в США в русскоязычных семьях, но этнически относящихся к башкирам, чукчам или другим малым народам, но они могли отнести себя к группе “Русские”.
При этом Census заявляет о возможной погрешности +/- 20% от оглашенных цифр.
Бюро переписи населения США дополнительно публикует информацию о людях, которые относят себя к комбинированным этническим категориям (комбинированная категория это семьи, где мама, например, еврейка, а папа – грузин):
|Национальность
|Количество человек
|Азербайджанцы
|1 980
|Армяне
|249 195
|Беларусы
|10 755
|Грузины
|2 548
|Казахи
|3 189
|Киргизы
|975
|Латвийцы
|12 144
|Литовцы
|56 616
|Молдаване
|5 380
|Русские
|364 909
|Таджики
|714
|Туркмены
|340
|Украинцы
|106 201
|Узбеки
|3 084
|Эстонцы
|4 273
Отдельно указываются смешанные татары, которых на территории штата Калифорнии насчитывается 892 человек.
Бюро переписи населения США в штате Калифорния ведёт также статистику языков, которые используют местные жители.
Census делает акцент на трёх группах людей которые “разговаривают”, “очень хорошо говорят” и “не совсем хорошо говорят” на языке возможного происхождения.
Таким образом можно определить количество калифорнийцев, разговаривающих, использующих и понимающих популярнейшие языки постсоветского пространства:
|Разговаривают
|Очень хорошо говорят
|Не совсем хорошо говорят
|Армянский
|195 413
|109 749
|85 664
|Русский
|170 508
|101 326
|69 182
|Украинский
|41 606
|25 762
|15 844
Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com
California Local News Fellowship