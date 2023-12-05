По данным американского Бюро переписи населения (Census Bureau), которое проводило исследования последний раз в 2021 году, у нас появилась возможность с большей вероятностью заявить о количестве этнических групп из бывшего СССР и ныне проживающих на территории Калифорнии.

Подобные исследования проходят под управлением бюро переписи населения США (Census Bureau), на которое возложена ответственность организации и проведения учёта населения Америки. Агентство также собирает информацию о национальной демографии и экономике.

Перепись населения США федерального масштаба проходит каждые 10 лет, но в каждом из округов могут проходить дополнительные исследования, которые также учитываются в отдельных статистических данных.

При сборе данных указывается информация, которую сообщают сами респонденты. Подтверждением слов и заявлений участников бюро переписи населения США не занимается.

Благодаря работе Бюро переписи населения можно узнать, сколько всего в штате Калифорния проживает выходцев с постсоветского пространства, относящих себя к определенным этническим группам без смешения с другими:

Национальность Количество человек Азербайджанцы 1 594 Армяне 249 132 Беларусы 8 032 Грузины 1 965 Казахи 2 347 Киргизы 740 Латвийцы 4 404 Литовцы 13 935 Молдаване 4 738 Русские 165 660 Таджики 236 Туркмены 147 Украинцы 62 431 Узбеки 1 585 Эстонцы 1 856 Татары 455

Важно отметить, что в этой статистике указываются люди, принадлежащие к этническим группам с постсоветского пространства, но совсем необязательно, что они эмигрировали в США из регионов бывшего СССР. До переезда в Америку некоторые из них могли проживать в других странах мира.

Стоит отметить, что статистика не отображает данные тех народов, которые иммигрировали, например, из России или родились в США в русскоязычных семьях, но этнически относящихся к башкирам, чукчам или другим малым народам, но они могли отнести себя к группе “Русские”.

При этом Census заявляет о возможной погрешности +/- 20% от оглашенных цифр.

Бюро переписи населения США дополнительно публикует информацию о людях, которые относят себя к комбинированным этническим категориям (комбинированная категория это семьи, где мама, например, еврейка, а папа – грузин):

Национальность Количество человек Азербайджанцы 1 980 Армяне 249 195 Беларусы 10 755 Грузины 2 548 Казахи 3 189 Киргизы 975 Латвийцы 12 144 Литовцы 56 616 Молдаване 5 380 Русские 364 909 Таджики 714 Туркмены 340 Украинцы 106 201 Узбеки 3 084 Эстонцы 4 273

Отдельно указываются смешанные татары, которых на территории штата Калифорнии насчитывается 892 человек.

Бюро переписи населения США в штате Калифорния ведёт также статистику языков, которые используют местные жители.

Census делает акцент на трёх группах людей которые “разговаривают”, “очень хорошо говорят” и “не совсем хорошо говорят” на языке возможного происхождения.

Таким образом можно определить количество калифорнийцев, разговаривающих, использующих и понимающих популярнейшие языки постсоветского пространства:

Разговаривают Очень хорошо говорят Не совсем хорошо говорят Армянский 195 413 109 749 85 664 Русский 170 508 101 326 69 182 Украинский 41 606 25 762 15 844

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship