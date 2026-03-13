Россиянин Игорь Бабкин задержан в Техасе, семья просит помощи

Житель России Игорь Бабкин находится под стражей Иммиграционной службы США (ICE) в Центре содержания под стражей в штате Техас.

“Игорь, художник и единственный кормилец семьи, покинул Россию из-за своей антивоенной позиции. Он оставил восьмимесячную дочь, у которой недавно прорезался первый зуб. До задержания он жил в Вимберли, Техас, примерно два года и полностью соблюдал все требования ICE, проходя четыре плановые проверки без проблем”, – сообщается на GoFundMe.

Во время задержания Игорь стал объектом «новых правил» администрации Трампа, хотя сотрудники ICE подтвердили, что это решение не связано с его действиями.

Близкие сообщают, что содержание под стражей сильно сказывается на здоровье Игоря: у него обострился гастрит и проявились симптомы посттравматического стрессового расстройства. Его жена Лиза, страдающая сколиозом, депрессией и СДВГ, вынуждена заботиться о дочери в одиночку.

Семья запустила сбор средств на GoFundMe, чтобы оплатить адвоката, связь с Игорем, питание и поездки для посещения его в тюрьме.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде, Игорь подал федеральную петицию о выдаче мандата на освобождение из-под стражи в суд Западного округа Техаса.

Семья просит всех, кто может помочь, поддержать Игоря письмами, посещениями или финансово, чтобы он мог бороться за свои права и вернуться к близким.

Ранее десятки беженцев из России подали в суд на администрацию Трампа с требованием улучшить их условия содержания в иммиграционных центрах.

В начале этого года Департамент безопасности США опубликовал список самых опасных преступников из стран СНГ и бывших советских республик, в который вошли десятки выходцев из России, Беларуси, Украины и Армении. По подсчетам “Славянского Сакраменто” в первой половине 2025 года из США ICE депортировало сотни украинских и российских беженцев на родину.