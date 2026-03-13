Стартапы Кремниевой долины делают ставку на электрические «воздушные такси»

Несколько технологических стартапов из Кремниевой долины рассчитывают, что уже в ближайшие годы небольшие электрические летательные аппараты смогут стать новым видом транспорта для состоятельных жителей региона залива Сан-Франциско.

Компании разрабатывают аппараты вертикального взлёта и посадки (eVTOL), которые позволят пассажирам быстро перемещаться между городами региона, минуя автомобильные пробки.

Среди ключевых участников рынка — Joby Aviation, Archer Aviation и Wisk Aero. Они создают небольшие электрические летательные аппараты, рассчитанные на несколько пассажиров и предназначенные для коротких перелётов между специальными площадками — так называемыми «вертипортами», которые могут размещаться на крышах зданий или рядом с транспортными узлами.

Например, аппараты компании Joby Aviation уже проходили демонстрационные испытания над акваторией залива Сан-Франциско. Разработчики утверждают, что такие аппараты будут значительно тише обычных вертолётов — уровень шума сравнивают со «звуком ветра в деревьях».

Компания Archer Aviation, в свою очередь, планирует запустить свои электрические «воздушные такси» во время Летние Олимпийские игры 2028 в Лос‑Анджелес. Предполагается, что аппараты будут перевозить спортсменов, гостей и официальных лиц между ключевыми объектами Олимпиады.

Разработчики считают, что новая система городской воздушной мобильности позволит сократить поездки, которые сейчас занимают час и более на автомобиле, до нескольких минут полёта.

При этом эксперты отмечают, что технология всё ещё сталкивается с рядом проблем — прежде всего с ограниченной ёмкостью аккумуляторов и необходимостью создания новой инфраструктуры для взлёта и посадки электрических летательных аппаратов. Несмотря на это, компании рассчитывают запустить первые коммерческие сервисы уже в течение ближайших нескольких лет.

Ранее также сообщалось о прогрессе стартапа, основанного бывшим киевлянином Евгений Духовный. По данным компании, на данный момент уже оформлено более 3200 предварительных заказов на полностью электрический летающий автомобиль.