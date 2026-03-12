Федеральный суд в Вайоминге обязал иммиграционные власти провести слушание об освобождении задержанного дальнобойщика из Грузии

Photo: Sweetwater County Sheriff

Федеральный суд в штате Вайоминг присоединился к сотням федеральных судей США, выразившим несогласие с практикой администрации Дональда Трампа, предусматривающей задержание практически всех иностранцев, доставляемых на иммиграционные слушания.

Поводом для судебного разбирательства стало дело дальнобойщика и иммигранта из Грузии Важи Гелашвили, который 4 февраля 2026 года он обратился в окружной суд США по округу Вайоминг с ходатайством о выдаче судебного приказа habeas corpus, требуя обязать иммиграционные власти предоставить ему индивидуальное слушание о возможности освобождения под залог.

Как стало известно «Славянскому Сакраменто», в начале февраля Гелашвили был задержан в городе Грин-Ривер после того, как обратился в полицию с просьбой помочь проверить записи камер наблюдения на заправке Love’s Travel Stop на трассе I-80. Водитель сообщил о повреждении зеркала своего грузовика. Прибывший на место сотрудник полиции после проверки документов задержал его. Сначала Гелашвили кратковременно содержался в центре задержания округа Свитвотер, а затем был передан иммиграционной службе ICE и переведён в центр содержания в Авроре, штат Колорадо.

По словам властей, причиной задержания стал закон штата Вайоминг, вступивший в силу 1 июля прошлого года и требующий от водителей с лицензиями из других штатов подтверждать законное пребывание в США. Как отмечает издание Cowboy State Daily, сотрудник шерифа проверил водительское удостоверение Гелашвили, выданное в Нью-Джерси, признал его недействительным для использования в Вайоминге, после чего задержал водителя и вызвал сотрудников иммиграционной службы для оформления иммиграционного удержания.

Адвокаты Гелашвили утверждали, что его задержание незаконно и нарушает федеральные правила. Они указали, что федеральное законодательство позволяет, но не обязывает иммиграционные органы удерживать иностранцев, въехавших в США без официального допуска, и что новая практика ICE противоречит прежним судебным решениям федерального 10-го округа, в который входит Вайоминг.

Суд удовлетворил ходатайство и обязал иммиграционные власти в течение семи дней провести для Гелашвили индивидуальное слушание об освобождении под залог. В отчёте, представленном суду 6 марта, федеральные представители сообщили, что такое слушание состоялось 5 марта, и просьба Гелашвили об изменении его статуса содержания была удовлетворена.

Адвокат водителя Адам Бойд сообщил Cowboy State Daily, что после решения суда его клиент был освобождён из-под стражи. По его словам, Гелашвили теперь может вернуться к семье и продолжить участие в обычной процедуре рассмотрения своего иммиграционного дела.

По мнению правозащитников, этот случай отражает более широкую тенденцию: в последние месяцы в США участились задержания дальнобойщиков и других работников из стран бывшего СССР при проверках документов или водительских лицензий, после чего многие из них оказываются в иммиграционном заключении до рассмотрения дел.