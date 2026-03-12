11 марта Соединённые Штаты осуществили депортационный рейс в Узбекистан, в ходе которого на родину были возвращены 65 граждан этой страны, не имеющих законных оснований для пребывания в США. Об этом сообщило посольство США в Ташкенте.

Отмечается, что этот рейс стал частью серии мер, направленных на усиление контроля за границами США. По данным дипломатического представительства, с момента вступления в должность президента Дональда Трампа из Соединённых Штатов были депортированы более 1000 граждан Узбекистана в рамках политики борьбы с нелегальной иммиграцией и защиты государственных границ.

В сообщении подчёркивается, что лица, незаконно пересекающие границу США, могут столкнуться с тюремным заключением и последующей депортацией.

Американская сторона также выразила благодарность правительству Узбекистана “за тесное сотрудничество в организации и проведении операций по депортации”.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии задерживают дальнобойщиков из России, Украины, Таджикистана и Узбекистана.