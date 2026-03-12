США временно смягчили нефтяные санкции против России до апреля

Соединённые Штаты временно ослабили часть санкций, связанных с экспортом российской нефти. Как сообщило Министерство финансов США, соответствующие разрешения будут действовать до начала апреля 2026 года и направлены на стабилизацию мировых энергетических рынков на фоне перебоев поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Согласно опубликованным лицензиям, американские власти разрешили операции по продаже, доставке и разгрузке российской нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на танкеры не позднее 12 марта 2026 года. Разрешение распространяется также на сопутствующие операции — заход судов в порты, страхование, обслуживание экипажей и управление судами.

Временные послабления, по данным Office of Foreign Assets Control, будут действовать до 11 апреля 2026 года. Одновременно США выдали отдельное разрешение для сделок, связанных с поставками российской нефти в India.

В Вашингтоне подчеркнули, что мера носит временный характер и не означает изменения общей санкционной политики в отношении России, введённой после начала войны в Украине. Основной целью решения называется предотвращение резкого роста мировых цен на нефть и возможность доставить на рынок партии российского сырья, уже находящиеся в море.

По данным аналитического центра Centre for Research on Energy and Clean Air, в декабре 2025 года около 26% морского экспорта российской нефти перевозили танкеры стран G7+. Ещё 6% приходилось на несакционированные суда так называемого «теневого флота», тогда как около 68% экспорта перевозили уже находящиеся под санкциями танкеры. Также исследование выявило не менее 93 судов «теневого флота», которые работали под ложными флагами.

Кроме того, США отложили до 29 апреля 2026 года введение некоторых ограничений в отношении зарубежных автозаправочных станций, связанных с российской нефтяной компанией Lukoil.

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает смягчение санкций на российскую нефть.