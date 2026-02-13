В начале февраля в Грин-Ривере, штат Вайоминг, был арестован водитель грузовика и иммигрант из Грузии Важа Гелашвили. Арест произошёл после того, как он сообщил в полицию о сломанном зеркале своего грузовика на заправке Love’s Travel Stop на трассе I-80 и попросил сотрудников помочь проверить записи с камер наблюдения.

Прибывший на вызов полицейский после проверки документов задержал водителя, который кратковременно содержался в центре задержания округа Свитвотер, а затем был передан под контроль иммиграционной службы ICE в Авроре, штат Колорадо. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в иммиграционном суде, его адвокаты утверждают, что задержание незаконно и нарушает федеральные правила.

По словам властей, причиной ареста стал закон Вайоминга, вступивший в силу 1 июля прошлого года, который требует от водителей с лицензиями из других штатов подтверждать законное пребывание в США, отмечает Cowboy State Daily. По информации издания, сотрудник шерифа проверил водительские права Гелашвили, выданные в Нью-Джерси, признал её недействительной в Вайоминге, задержал водителя и вызвал ICE для оформления иммиграционного удержания.

Этот случай не единичный. В последние месяцы в США участились аресты дальнобойщиков из стран СНГ по схожим причинам — при проверке лицензий или документов, подтверждающих легальное пребывание, водители задерживаются и часто помещаются в иммиграционное заключение до рассмотрения дела. Одновременно растёт количество депортаций беженцев и лиц без официального допуска как в РФ, так и в Украину, что вызывает критику правозащитников и адвокатов, которые считают новые меры чрезмерными и нарушающими права мигрантов.

Адвокаты Гелашвили отмечают, что федеральный закон позволяет, но не обязывает удерживать иностранных граждан, которые въехали в США без официального допуска, и что новая практика ICE противоречит прежним правилам и судебным решениям федерального 10-го округа, включающего Вайоминг.

Суд округа Вайоминг 4 февраля 2026 года принял ходатайство Гелашвили о проверке законности его содержания под стражей и обязал ответчиков объяснить, почему он не должен быть освобождён. Слушания по делу назначены на февраль 2026 года, и решение о законности задержания пока не вынесено.