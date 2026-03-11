Владелец транспортной компании в Юте приговорён за коррупционную схему

Окружной суд США по округу Юта приговорил Константина Михайловича Томилина к трём годам надзора после освобождения. Суд также обязал его выплатить $650 000 в качестве возмещения ущерба и конфисковать наличные средства и активы на сумму $3 891 650.

2 февраля 2024 года присяжные признали Томилина и другого обвиняемого — Евгения Феликса Тучинского — виновными в мошенничестве с использованием электронных средств связи и мошенничестве при предоставлении транспортных услуг. Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто», Томилин является гражданином США и России. По информации суда Томилин ранее проживал в Москве, Россия.

В 2012 году Константин Томилин инвестировал вместе с Евгением Тучинским и Александром Барсуковым в Salt Lake Trucking Group (SLTG), одновременно ведя бизнес в России. Томилин вложил средства в различные транспортные компании в Юте в обмен на долю собственности в этих компаниях и право получать часть будущей прибыли от их деятельности.

Транспортный хаб Salt Lake Trucking Group (SLTG)

Примерно в 2012 году Томилин инвестировал не менее $800 000 вместе с Тучинским и Барсуковым, чтобы стать владельцем одной трети нескольких транспортных компаний, которыми Тучинский и Барсуков управляли в Юте.

Около 2014 года Леонид Тейф также инвестировал в SLTG, одновременно занимаясь бизнесом как в России, так и в США. Тейф вложил в SLTG около $2 400 000. Эта сумма была поровну разделена между тогдашними владельцами SLTG — Тучинским, Барсуковым и Томилиным. Каждый из них получил по $800 000 из первоначального инвестиционного платежа Тейфа.

В обмен на это Тейф получил 25-процентную долю в различных транспортных компаниях, сотрудничавших с FedEx Ground и принадлежавших Тучинскому, Барсукову и Томилину, которые также управляли ими.

«Тучинский выглядел успешным бизнесменом, настоящим предпринимателем — классическая история “из грязи в князи”. Он приехал в эту страну практически без средств и, казалось, достиг американской мечты благодаря честному и упорному труду. Salt Lake Trucking Group (SLTG), объединявшая восемь транспортных компаний, была процветающим бизнесом Тучинского и имела выгодные контракты поставщика услуг с FedEx — одной из самых уважаемых компаний в мире. Он имел привилегию водить свои грузовики по автомагистралям, буксируя прицепы с логотипом FedEx», — сказала федеральный прокурор Мелисса Холиоак.

«Вместе со своими партнёрами по преступной схеме — Алексом Барсуковым, Константином Томилиным и Леонидом Тейфом — он построил “мега-компанию” с более чем 113 грузовиками и примерно 50% всех рейсов, распределяемых из хаба FedEx в Норт-Солт-Лейке. Их бизнес-модель успеха состояла из четырёх простых целей: больше грузовиков, больше водителей, больше миль, больше денег».

Расследование показало, что Томилин и Тучинский вместе с другими лицами в течение примерно десяти лет выплатили около $300 000 взяток менеджеру FedEx Райану Моуеру, который использовал своё положение для манипулирования процессом распределения новых маршрутов и помогал компаниям получать контракты, превышающие допустимые лимиты, предоставляя ложную информацию. В течение этого периода SLTG получила от FedEx около $150 миллионов дохода.

Как свидетельствует прокуратура, «стремительный рост бизнеса потребовал более крупной инфраструктуры». Для этого была создана компания Salt Lake Commercial Properties (SLCP), чтобы приобрести и построить логистический комплекс стоимостью $2,5 млн. Тучинский, Барсуков, Томилин и Тейф владели по 25% этой компании.

Финансовый успех Тучинского проявлялся и в его образе жизни: он приобрёл элитный кондоминиум в высотном доме в центре Солт-Лейк-Сити за $393 500, роскошный дом в испанском стиле в Сан-Диего стоимостью $1,6 млн, 25-процентную долю в логистическом комплексе стоимостью $2,5 млн, ювелирные изделия на сумму более $300 000, кабриолет Bentley стоимостью $221 500 и Jeep Cherokee за $25 000.

Однако, как установило следствие, внешняя картина «американской мечты» была иллюзией. Если копнуть немного глубже, открывалась неприятная правда: Тучинский и его сообщники лгали, обманывали и давали взятки, чтобы добиться успеха в бизнесе. По словам прокурора, без мошенничества SLTG просто не существовала бы. Компания никогда не получила бы $108 млн от FedEx за доставку посылок, а сам Тучинский не заработал бы около $7 млн преступной прибыли. В течение десяти лет преступная схема приносила ему доход.

«Тучинский и его сообщники подкупали сотрудников FedEx, чтобы получать контракты, которые они не заслужили. Они скрывали реальные размеры бизнеса, фальсифицировали данные о безопасности и скрывали свою преступную деятельность… Как и многие “беловоротничковые” преступники, Тучинский действовал из жадности. Он знал, что больше грузовиков означает больше миль и больше денег — даже если для этого нужно лгать, мошенничать и воровать у FedEx», — продолжила прокурор.

«Он хотел, чтобы его бизнес быстро вырос и стал “мега-компанией” любой ценой. Его не беспокоили репутационный ущерб для FedEx или экономический вред для конкурирующих транспортных компаний. По версии следствия, он даже был готов угрожать жизни диспетчера, который хотел выйти из схемы взяточничества. Для него правила не существовали. Он хотел богатства, восхищения и уважения, которое приносит деловой успех, независимо от того, каким путём он достигнут. Он хотел роскошную жизнь: красивый дом в Сан-Диего, поездки на кабриолете Bentley вдоль побережья Тихого океана и возможность покупать бриллианты для своей жены».

Как работала схема

Тучинский целенаправленно выбирал сотрудников FedEx, которые контролировали распределение рейсов, особенно когда те находились в уязвимом финансовом положении. Сначала он представлял выплаты как дружескую помощь, но после первых взяток сотрудники оказывались «на крючке». Они боялись разоблачения и шантажа, и Тучинскому больше не нужно было конкурировать с другими компаниями — его успех обеспечивался незаконными договорённостями. Любые взятки, которые он платил сотрудникам FedEx, многократно окупались миллионами долларов преступной прибыли.

Следствие установило, что Тучинский и Барсуков начали коррупционную схему, которая со временем вовлекла многих людей. Их действия затронули сотрудников компании SLTG, диспетчеров и менеджеров FedEx, а также других участников схемы. В результате были подделаны многочисленные документы: заявления водителей, отчёты о ДТП, корпоративные документы и отчёты для FedEx. Некоторые водители были приняты на работу без надлежащей квалификации, что ставило под угрозу безопасность на дорогах. Также скрывались десятки аварий, чтобы получать бонусы за безопасность.

Свидетель Феликс Ципельзон, бывший менеджер SLTG, заявил в суде, что Тучинский и Барсуков платили взятки менеджеру FedEx Райану Моуеру и диспетчерам Джейми Ларсену и Джеффу Хорроксу за предоставление выгодных маршрутов. По его словам, выплаты составляли около $20 за каждый назначенный рейс. Деньги передавались наличными — в коридорах офиса FedEx или даже в туалете, чтобы скрыть факт передачи.

Диспетчер Джейми Ларсен подтвердил эти показания и заявил, что пытался дважды выйти из схемы. Во время второй попытки, по его словам, Тучинский угрожал ему, проведя пальцем по горлу и заставив повторить фразу: «Ты убьёшь меня, если я заговорю». В итоге Ларсен уволился из FedEx, чтобы избавиться от давления.

Менеджер FedEx Райан Моуер также дал показания, подтвердив, что получал взятки от Барсукова и Тучинского. Сначала выплаты составляли случайные суммы около $1000, а затем стали регулярными — примерно $700 в неделю (или $2800 в месяц) в период с 2011 по начало 2018 года. Общая сумма взяток, по его словам, составила около $300 000. Кроме того, Моуер скрывал или искажал информацию о десятках аварий, произошедших по вине грузовиков SLTG, что позволило компаниям получить около $876 000 бонусов за безопасность.

Показания свидетелей были подтверждены бухгалтерскими таблицами, подготовленными Константином Томилиным, где фиксировались суммы взяток и даже использовались русские прозвища для сотрудников FedEx. Томилин также сообщил следователям, что знал о выплатах взяток ещё до того, как инвестировал в транспортную компанию, и понимал, что благодаря этим платежам компания могла расти быстрее, чем позволяли правила FedEx.

Сложная схема фальсификаций

Следствие пришло к выводу, что схема была сложной и тщательно организованной: она включала подкуп сотрудников, фальсификацию документов, подделку отчётов, создание фиктивных компаний и обход внутренних правил FedEx. По данным обвинения, в результате мошенничества SLTG получила около $108 млн выплат от FedEx за десять лет — средства, которые компания не получила бы без коррупционной схемы.

Дело касается также ещё девяти человек, ранее обвинённых в участии в коррупционной схеме, связанной с несколькими транспортными компаниями в Юте. 24 октября 2019 года их обвинили в суде в Солт-Лейк-Сити в выплате более $1 миллиона взяток сотруднику FXG для получения недопустимых маршрутов.

Среди них пятеро участников SLTG — Евгений Феликс Тучинский, Александр Васильевич Барсуков, Константин Михайлович Томилин, Леонид Исаакович Тейф и Феликс Ципельзон — были обвинены в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании денег в рамках десятилетнего заговора, начавшегося в 2009 году.

Райан Моуер, менеджер линейных перевозок FedEx Ground и самый высокопоставленный сотрудник компании в Юте с 2008 по 2019 год, был обвинён в четырёх отдельных делах в мошенничестве, отмывании денег и подаче ложных налоговых деклараций. Четверо других владельцев транспортных компаний — Давор Ковачевич, Злате Балуловски, Уильям Мёрдок и Хуберт Иван Угарте — были обвинены вместе с Моуером в аналогичных преступлениях.

Кто такой Тучинский?

Тучинский вырос в благополучной семье, получил экономическое образование в Университете Харькова, служил в советской армии, а после иммиграции в США получил водительскую лицензию и начал бизнес с одного грузовика. Однако, по мнению обвинения, стремление к быстрому росту и прибыли привело его к масштабному мошенничеству. После осуждения он продолжил отрицать свою ответственность и, по мнению обвинения, пытался вводить суд в заблуждение.

По оценке представителя FedEx Ground, общий ущерб компании в результате действий обвиняемых составил $3 920 751,20.

Суд учёл, что Томилин проживает в США с семьёй, не имеет истории психических заболеваний или злоупотребления психоактивными веществами, а также согласился сдать все паспорта, включая паспорта жены и двух детей. В дополнение к домашнему аресту он будет носить GPS-браслет и выполнять все требования надзорного офицера. Суд также установил залог в размере $100 000 для обеспечения явки обвиняемого.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com