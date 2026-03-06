В городе Уокеша, штат Висконсин, суд вынес приговор 18-летнему Никите Касапу, признанному виновным в убийстве своих родителей и обсуждении планов насилия, включая возможное покушение на президента США.

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» в суде округа Уокеша, подсудимый признал себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленном убийстве первой степени. Остальные обвинения — с третьего по десятый пункт — были сняты, однако суд постановил учесть их при вынесении приговора.

После выступлений представителей семей погибших, прокуратуры и защиты судья вынес окончательное решение: два пожизненных срока лишения свободы без права на досрочное освобождение.

Помимо тюремного срока, Касап обязан оплатить судебные издержки — $268 по каждому пункту обвинения, обязательный сбор на базу ДНК в размере $250, а также дополнительные $350, которые должны быть перечислены департаменту шерифа округа Уокеша. Выплаты будут удерживаться из заработка осуждённого в тюрьме. Суд также обязал его предоставить образец ДНК, если он ранее не был передан следственным органам.

Отдельным постановлением суд запретил осуждённому контактировать с родственниками погибших, если только они сами не инициируют общение.

История хладнокровного преступления

Никита Касап оказался в центре громкого уголовного дела после того, как в феврале 2025 года в доме семьи в городе Уокеша были обнаружены тела его матери, Татьяны Касап, и отчима Дональда Майера. Оба погибли от огнестрельных ранений.

По данным следствия, убийство произошло 11 февраля 2025 года. После этого подросток почти две недели оставался в доме рядом с телами родителей. Следователи обнаружили видеозаписи, на которых Касап снимал происходящее в доме и комментировал разлагающиеся тела.

Позже он покинул дом на автомобиле родителей. Машину зафиксировали камеры наблюдения в нескольких штатах — Иллинойс, Айова, Небраска, Вайоминг и Колорадо. 1 марта 2025 года подросток был задержан в штате Канзас во время дорожной проверки.

В автомобиле полиция обнаружила огнестрельное оружие, наличные деньги, ювелирные изделия матери, кредитные карты, а также документы убитых.

Планы покушения на Трампа

В ходе расследования сотрудники ФБР изучили содержимое телефона Касапа. По данным следствия, там были обнаружены сообщения и материалы экстремистского характера, включая документ под названием Accelerate the Collapse («Ускорить коллапс»), содержащий призывы к насилию и расистские лозунги.

Следователи также установили, что подросток общался через мессенджер Telegram с людьми, говорившими на русском и украинском языках. В переписке обсуждались планы побега из США и возможность скрыться за границей.

По данным федеральных следователей, в некоторых сообщениях Касап обсуждал идею покушения на президента США как часть более широких планов насилия и политической дестабилизации. ФБР также изучало возможные связи подростка с радикальными интернет-сообществами, распространяющими экстремистскую идеологию.

Следствие считает, что убийство родителей могло быть частью плана подростка, который рассчитывал получить доступ к деньгам и свободе действий.

Несмотря на эти обстоятельства, в рамках судебного процесса основной приговор был вынесен именно по обвинениям в двойном убийстве, за которое Касап получил пожизненное заключение.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com