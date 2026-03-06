В штате Нью-Мексико водитель грузовика был задержан после опасной езды на межштатной автомагистрали I-40, где он, по данным полиции, едва не спровоцировал несколько аварий. Инцидент произошёл утром 24 февраля 2026 года на западном направлении трассы в районе 170-й мили. Помощники шерифа округа Берналильо в это время регулировали движение, направляя автомобили в одну полосу.

По словам полиции, грузовик с выключенными фарами на высокой скорости ехал по обочине, сигналя клаксоном, после чего резко перестроился в поток машин и подрезал несколько автомобилей, заставив водителей резко тормозить. Затем водитель снова выехал на обочину, чтобы обогнать другие машины. Полицейские начали преследование и остановили грузовик у отметки 170 мили.

Когда офицеры подошли к кабине, водитель — позже его идентифицировали как Таура Мурзагалиева — показал им средний палец, закрыл шторы и отказался выходить. После прибытия дополнительных патрулей вокруг грузовика выставили периметр. По данным полиции, мужчина забрался на спальное место в кабине и продолжал игнорировать требования выйти.

Помощники шерифа разбили окно и применили нелетальные средства, чтобы извлечь водителя. Когда Мурзагалиев попытался вернуться на водительское место, один из офицеров применил электрошокер. После этого его задержали и доставили для оформления документов, а затем — в изолятор.

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» в суде штата, Мурзагалиеву предъявлен ряд обвинений, включая опасное вождение, сопротивление полиции, езду ночью без фар, нарушение полосы движения, использование клаксона не по назначению, отсутствие страховки и просроченные водительские права. Весь инцидент был записан на нагрудную камеру одного из офицеров.

Согласно данным следственного изолятора округа Берналильо и судебной системы штата Нью-Мексико, позже Мурзагалиев был освобождён под обязательство о явке в суд. В регистрационных документах указано, что он родился в Москве и проживает в штате Мичиган, сообщает ABQ Raw News. При этом в уголовной жалобе говорится, что у него было водительское удостоверение Техаса с истёкшим сроком действия, а также указан техасский адрес проживания.