ФБР раскрывает заговор: подросток из США планировал убийство президента и теракты при поддержке радикальной сети

Федеральное бюро расследований и полиция округа Вайоминга раскрыли шокирующую информацию о 17-летнем Никите Касапе, подозреваемом в подготовке масштабного теракта, в том числе “убийства президента США, с целью развязывания политической революции”.

Во время обыска телефона Касапа были обнаружены изображения и сообщения, ссылающиеся на «манифест» с призывами к терактам, созданию взрывных устройств и убийству президента. В Telegram-переписках, датированных февралем 2025 года, на русском языке Касапу давались советы по убийству собственных родителей, а также по организации массовых террористических актов. Следствие полагает, что автор сообщений, дававший Касапу инструкции по убийству родителей и организации терактов, находился на территории Российской Федерации.

ФБР также обнаружило три страницы документа под названием «Ускорить коллапс» (англ. Accelerate the Collapse), созданного 28 февраля 2025 года. В нём содержатся призывы к убийству президента США, восхваление Адольфа Гитлера и лозунги «Да здравствует белая раса». Манифест носит ярко выраженный расистский и антисемитский характер.

Следствие установило, что Касап контактировал с лицами, говорящими на русском и украинском языках, через Telegram. В переписке с пользователем из Украины он интересовался возможностью скрыться в стране и начать новую жизнь, несмотря на свои действия. Также обсуждался маршрут побега через штаты Вайоминг, Канзас и Оклахома в сторону Калифорнии.

Кроме того, Касап распространял через соцсети видеоролики с жестокими сценами насилия под русскую музыку и заявлял однокласснику, что хочет убить своих родителей, чтобы завладеть деньгами и свободой для реализации плана.

По информации ФБР, Касап был связан с радикальной сетью Nihilistic Violent Extremists (NVE) — группой, нацеленной на разрушение общества путём хаоса, насилия и эксплуатации уязвимых людей, включая несовершеннолетних. NVE активно использует соцсети для вербовки и дестабилизации, включая распространение видео с актами самоповреждения, насилия и угроз.

Следствие полагает, что Касап не только написал манифест, но и участвовал в подготовке террористического акта с использованием дрона и взрывчатки. Убийство родителей, по версии ФБР, было частью плана — способом получить ресурсы и независимость для продолжения своих действий.

Напомним, что 17-летний Никита Касап оказался в центре громкого уголовного дела после того, как в его доме в городе Уокеша, штат Висконсин, были обнаружены два тела с огнестрельными ранениями. Жертвами стали супруги — Татьяна Касап и Дональд Майер. По некоторым данным, Дональд Майер был приемным отцом подозреваемого, а Татьяна — его родной матерью. Подростку уже предъявлены обвинения в угоне автомобиля, краже огнестрельного оружия и в двойном убийстве.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com