Висконсин: подросток из Молдовы обвинён в двойном убийстве родителей, планировал теракт против Трампа

В Уокеша (штат Висконсин) завершилось предварительное слушание по делу 17-летнего Никиты Касапа, обвиняемого в двойном убийстве первой степени, угоне автомобиля, краже оружия и других тяжких преступлениях. 8 января 2026 года подросток признал себя виновным по двум основным обвинениям в убийстве. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде округа, остальные статьи, включая сокрытие тел, угрозы свидетелям и кражу, были сняты, но будут учтены при вынесении приговора, назначенного на 5 марта 2026 года.

Преступление и расследование

Никита Касап, выходец из Молдовы, оказался в центре резонансного уголовного дела после того, как в его доме были обнаружены тела его матери Татьяны Касап и приемного отца Дональда Майера с огнестрельными ранениями. По данным следствия, убийства произошли 11 февраля 2025 года. После этого Касап почти две недели находился рядом с телами родителей, снимая видео, в котором демонстрировал трупы.

После двух недель “сожительства” с мертвыми телами, подросток покинул дом на родительском автомобиле, угнав его. Автомобиль был зафиксирован в пяти штатах: Иллинойсе, Айове, Небраске, Вайоминге и Колорадо. 1 марта 2025 года Касап был задержан в Канзасе с найденным при нём оружием, $14 000 наличными, ювелирными изделиями матери и кредитными картами. В машине также обнаружены водительские удостоверения убитых, патроны и стреляные гильзы.

Одноклассница подростка заявила следователям, что он планировал убить родителей и неоднократно обсуждал суицидальные мысли, при этом подробно объяснял мотивы и действия, которые собирался совершить.

ФБР выявило планы теракта и радикальные связи

Федеральное бюро расследований совместно с полицией округа Вайоминга установили, что Касап готовил масштабный теракт, включая «убийство президента США с целью развязывания политической революции». В ходе обыска телефона подростка были обнаружены изображения и сообщения с призывами к убийствам, созданию взрывных устройств и насилию.

В Telegram-переписках Касапу давались инструкции по убийству родителей и организации массовых террористических актов. Следствие полагает, что автор сообщений находился в России. Подросток обсуждал возможность скрыться в Украине и маршрут побега через Вайоминг, Канзас и Оклахому в Калифорнию.

ФБР обнаружило документ «Ускорить коллапс» (Accelerate the Collapse) с призывами к убийству президента США, восхвалением Гитлера и расистско-антисемитскими лозунгами. По данным следствия, Касап был связан с радикальной сетью Nihilistic Violent Extremists (NVE), нацеленной на дестабилизацию общества через насилие и вербовку, включая несовершеннолетних.

Следствие считает, что убийство родителей было частью плана подростка для получения ресурсов и независимости с целью реализации террористических действий. Он также распространял в соцсетях видеоролики с насилием под русскую музыку.