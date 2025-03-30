Выходец из Молдовы обвиняется в убийстве своих родителей

В Висконсине подростка обвиняют в угоне, краже оружия и убийстве родителей

17-летний Никита Касап оказался в центре громкого уголовного дела после того, как в его доме в городе Уокеша, штат Висконсин, были обнаружены два тела с огнестрельными ранениями. Жертвами стали супруги — Татьяна Касап и Дональд Майер. По некоторым данным, Дональд Майер был приемным отцом подозреваемого, а Татьяна — его родной матерью. Подростку уже предъявлены обвинения в угоне автомобиля, краже огнестрельного оружия и в двойном убийстве.

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто», подозреваемый является выходцем из Молдовы. Он приехал в США около 10 лет назад со своей матерью.

Исчезновение семьи и начало расследования

Расследование началось после того, как погибшие перестали выходить на связь с близкими и родственниками. 28 февраля в полицию округа Уокеша поступил звонок от матери одной из жертв, обеспокоенной тем, что она не получала вестей от своих близких в течение нескольких недель. Также стало известно, что школа, в которой учился Никита Касап, выразила обеспокоенность его многодневным отсутствием без объяснения причин. В школе он был примерным учеником, подающим надежды, и даже получил звание студента месяца.

В тот же день полицейские прибыли в дом для проверки, но им никто не открыл. Просмотр записей с камер видеонаблюдения показал, что принадлежащий семье автомобиль исчез. Войдя в дом, помощники шерифа обнаружили разлагающиеся тела, накрытые тканью. Помимо двух обвинений в умышленном убийстве первой степени, Касапу также предъявлены два обвинения в сокрытии тел. Следователи выяснили, что убийство произошло 11 февраля.

После получения ордера на обыск полицейские вошли в дом и обнаружили в коридоре тело женщины с огнестрельным ранением. Труп находился в стадии разложения, вокруг были следы крови. В стене рядом с телом нашли пулевое отверстие.

Позже в доме было найдено второе тело, также в стадии разложения, принадлежащее пожилому мужчине, предположительно – отчиму подростка. Его обнаружили в офисе на первом этаже, накрытым подушками. Осмотр показал, что мужчина был застрелен выстрелом в затылок. Тела убитых пролежали в доме 12 дней.

В уголовном деле говорится, что после убийства Никита почти две недели находился рядом с трупами, и однажды, зажигая свечи рядом с трупом своего отчима, он снимал видео, в которое попало тело. На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении у следователей, слышно, как Касап говорит: «Так ты можешь его увидеть. Я буквально вижу … гниющее там тело».

Бегство подростка и его задержание

После двухнедельного “сожительства” с мертвыми телами своих родителей, Никита Касап покинул дом на родительском автомобиле и отправился в неизвестном направлении. Полицейские зафиксировали угнанный автомобиль в Иллинойсе, Айове, Небраске, Вайоминге, Колорадо. На кадрах видеонаблюдения с одной из заправок было видно, как подросток был один, но рядом с ним находилась собака его семьи, пропавшая из дома.

Подросток был задержан в Канзасе 1 марта во время дорожной проверки после того, как пересек на угнанном автомобиле пять штатов. Офицеры обнаружили при нем огнестрельное оружие, принадлежащее Майеру, а также кредитные карты, $14 000 наличными, ювелирные изделия его матери на сумму $14 000 и запись с камеры наблюдения. В машине также нашли водительские удостоверения убитых, патроны и стреляные гильзы.

Обвиняемый пытался приобрести биткоины, чтобы, как полагает прокуратура, иметь деньги для побега за границу.

«Как долго мне нужно прятаться, прежде чем меня перевезут в Украину?

Касапу предъявлены обвинения в угоне автомобиля и краже оружия, а после проведения после судебно-медицинской экспертизы добавлены новые обвинения, в том числе в двойном убийстве.

Одноклассница Касапа рассказала следователям, что за несколько недель до убийств он упоминал о своих планах убить родителей. Свидетельница заявила, что подсудимый часто говорил ей странные и тревожные вещи, например, подробно описывал, как он хочет убить родителей и покончить с собой. Кроме этого она сказала, что когда подсудимый отправил ей подробное сообщение о суициде, на что она сказала ему, что ему нужна помощь. Подсудимый рассказал ей, что у него было счастливое детство, но он хотел узнать, каково это — не существовать.

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто», в Telegram Касап обсуждал с неким россиянином заговор с целью «свержения правительства США и убийства президента Трампа».

«Подсудимый угрожал убить свидетельницу (одноклассницу, прим. “Славянский Сакраменто”, если она расскажет кому-либо о том, что он ей говорил, после того как сообщил ей, что общается с кем-то из России», — заявила прокурор во время судебного заседания. В некоторых из сообщений подросток обсуждал планы сбежать в Украину.

Касап спрашивал россиянина в Telegram: «Как долго мне нужно прятаться, прежде чем меня перевезут в Украину? Один-два месяца?» Неизвестное лицо отвечало на русском, и подсудимый продолжал: «Также, наверное, мне стоит немного подтянуть русский, потому что я понимаю нормально, но говорю хуже.» В другом потоке сообщений с неизвестным лицом подсудимый спрашивает: «Так, находясь в Украине, я смогу жить нормальной жизнью? Даже если выяснится, что это сделал я?»

Подсудимому предписано сдать свой паспорт в правоохранительные органы округа Уокеша. В настоящее время он помещен в окружную тюрьму с возможностью выхода под залог в $1 млн.

Полиция продолжает изучать улики, а следователи проверяют мотивы возможного преступления. Касапу грозит до 6 лет тюрьмы за каждое из уже предъявленных обвинений, а в случае доказательства его причастности к двойному убийству, наказание может быть значительно строже — вплоть до пожизненного заключения.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com