Президент США Дональд Трамп упомянул убитую украинскую беженку Ирину Заруцку и выразил поддержку её матери Ане Заруцкой во время ежегодного обращения «О положении страны» в 2026 году.

В своей речи Трамп рассказал о трагической смерти 23-летней Ирины, которая прошлым летом была жестоко зарезана в Шарлотт, Северная Каролина, мужчиной-рецидивистом, освобождённым без залога. Президент обвинил «демократов, потворствующих преступности», в том, что подобные преступники продолжают выходить на свободу. Он пообещал добиваться справедливости для Ирины и призвал Конгресс принять более жёсткое законодательство против опасных рецидивистов.

Во время обращения Анна Заруцкая, мать погибшей, находилась в зале и была видимо эмоционально потрясена. Некоторые демократы остались сидеть во время упоминания Заруцкой, что вызвало критику со стороны общественности и СМИ.

“Нам выпала честь сегодня вечером видеть женщину, которая прошла через настоящий ад, Анну Заруцкую. В 2022 году она и её прекрасная дочь — такая красивая, какая же она была красивой молодой женщиной — Ирина, бежали из охваченной войной Украины, чтобы жить у родственников рядом с Шарлотт, Северная Каролина. И, кстати, что происходит в Шарлотт? Прошлым летом 23-летняя Ирина ехала домой на поезде, когда психически неуравновешенный преступник, который был арестован более десятка раз и был освобождён без внесения залога, встал и жестоко ударил её ножом по шее и телу. Никто никогда не забудет. На этом поезде были люди. Никто никогда не забудет выражение ужаса на лице Ирины, когда она посмотрела на своего нападавшего в последние секунды своей жизни. Она умерла мгновенно. Она сбежала от жестокой войны, чтобы быть убитой закоренелым преступником, отпущенным на свободу, чтобы убивать в Америке. (Преступник – SlavicSac.com) проник через открытые границы. Госпожа Заруцкая, сегодня вечером я обещаю вам: мы добьёмся справедливости для вашей великолепной дочери Ирины.

Как можно не встать? Как можно не встать? Я прошу этот Конгресс принять жёсткое законодательство, чтобы насильственные и опасные рецидивисты оказывались за решёткой и, что важно, оставались там”, – сказал Трамп.

Американская пресса тут же уличила Трампа в распространении неверной информации с трибуны Конгресса: как отмечают ведущие СМИ, подозреваемый в убийстве Заруцкой не является иммигрантом — он родился в США.

Трагедия Ирины Заруцкой стала одним из центральных моментов выступления Трампа, в котором он также обсуждал вопросы безопасности, иммиграции и борьбы с преступностью в США.