Объявлен сбор средств в поддержку семей, потерявших близких в результате недавней массовой стрельбы во Флориде

Трагедия произошла 10 февраля — жертвами нападения стали пять человек в Сарасоте и еще двое в Форт-Лодердейле. Среди погибших — Бен Азизов, Лариса Блюдоя, Стэн Блюдой, Флорита Столяр и Анатолий Иоффе. Родные и друзья говорят, что это были любящие родители, дети и партнеры, чья гибель стала невосполнимой утратой для всех, кто их знал.

После трагедии близкие столкнулись не только с тяжелым горем, но и с финансовыми трудностями. Средства собираются на организацию похорон, транспортные расходы, психологическую помощь, юридические и административные издержки, а также на поддержку семей в ближайшее время. Организаторы подчеркивают, что все пожертвования будут направлены непосредственно родственникам погибших.

Отдельный сбор объявлен в память об Ольге Грейнерт, которая также погибла в результате стрельбы в Сарасоте. 18 февраля около 60 человек собрались, чтобы почтить ее память — всего за неделю до ее 50-летия. Близкие вспоминают Ольгу как доброго, отзывчивого и искреннего человека, всегда готового прийти на помощь.

Ольга переехала в Сарасоту из Украины в 2018 году вместе с мужем Николаем и их 10-летним сыном Элдаром, чтобы он мог тренироваться в теннисе, пишет Herald Tribune.

Двое ее взрослых детей и внук остаются на родине, как и пожилая мать. После начала войны семья решила не возвращаться, оставив дом, который впоследствии был разрушен в результате подрыва Каховской дамбы.

Похороны погибших состоялись на прошлой неделе во Флориде. Организаторы сборов выражают соболезнования всем семьям, пострадавшим в результате трагедии, и благодарят за поддержку, распространение информации и слова сочувствия.

Между тем офис шерифа округа Сарасота продолжает расследование этой трагедии.

Следователи установили, что Рассел Кот переехал из Иллинойса в Форт-Лодердейл осенью 2025 года. До конца 2025 года он проживал вместе с Ларисой Блюдой, дочерью Флориты Столяр, однако впоследствии пара рассталась. Анализ телефонных данных Кота не выявил каких-либо очевидных событий, которые могли бы спровоцировать нападение на Ларису или членов ее семьи. При этом записи подтверждают, что в предшествующие месяцы он контактировал с жертвами. Также установлено, что он как минимум один раз встречался с Ольгой Грейнерт.

В ходе обыска автомобиля Кота были обнаружены два пистолета, боеприпасы, пять ножей, веревка, клейкая лента и топор. Эти предметы были найдены помимо двух пистолетов, которые находились при нем, когда он вошел в дом, где позднее произошло убийство.

По данным следствия, после убийства Ольги Грейнерт и Ярослава Блюдоя, сына Флориты Столяр, Кот отправил членам своей семьи сообщение суицидального характера. Затем он остался в доме и дождался возвращения Флориты Столяр и ее мужа Анатолия Иоффе. После их приезда он застрелил обоих, а затем покончил с собой.

Эксперты-криминалисты изъяли в доме более 20 гильз. У каждого из погибших были множественные огнестрельные ранения.

Детективы продолжают работу по установлению мотивов преступления. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят связаться с отделом уголовных расследований по телефону 941-861-4900.