10 февраля 2026 года в районе Амберли в Сарасоте был застрелен мужчина на переднем дворе дома. Соседи пытались оказать ему помощь, но он скончался на месте. В доме полицейские обнаружили ещё четырёх погибших — двух женщин и двух мужчин.

Расследование показало, что стрельба может быть связана с двойным убийством во Форт-Лодердейле. Полиция установила, что подозрительный автомобиль был зафиксирован на камерах на пути из Форт-Лодердейла в Сарасоту, а звук выстрелов подтвердили записи соседских камер видеонаблюдения.

Все жертвы уже идентифицированы, подозреваемый оказался среди погибших в доме. Предварительно известно, что он ранее состоял в романтических отношениях с одной из жертв из Форт-Лодердейла, связанной с погибшими в Сарасоте. Мотив преступления пока неизвестен.

Жертвами стали Ольга Грейнерт, 19 февраля 1976 года рождения, Флорита Столяр, 12 июля 1959 года рождения, Анатолий Иоффе, 11 октября 1964 года рождения, и Ярослав Блюдой, 1 сентября 1986 года рождения. Подозреваемый — Рассел Кот, 5 августа 1974 года рождения.

Как удалось выяснить «Славянскому Сакраменто», по адресу происшествия среди прочих компаний зарегистрирована фирма ARGOMED GROUP, LLC, представителем которой значится Анатолий Иоффе. По указанному в официальном реестре адресу располагается Osprey PolyClinic, оказывающая медицинские услуги.