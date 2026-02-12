Массовое убийство во Флориде потрясло общину выходцев из СНГ

Во Флориде шесть человек стали жертвами стрельбы в двух городах — Форт-Лодердейле и Сарасоте. По данным полиции, преступления совершил один и тот же подозреваемый, который затем покончил с собой.

Серия убийств началась утром в среду в престижном районе Виктория-Парк в Форт-Лодердейле. Там были застрелены два человека, включая бывшую возлюбленную предполагаемого стрелка. Затем мужчина направился на север. Его автомобиль зафиксировали камеры наблюдения в районе Пунта-Горда. Позже стрельба произошла в закрытом жилом комплексе округа Сарасота — примерно в 200 милях к северо-западу от Форт-Лодердейла.

10 февраля 2026 года в 12:24 в службу 911 поступило сообщение о мужчине с огнестрельным ранением в доме в районе Эмберли, недалеко от улиц Проктор и Макинтош. Прибывшие на место помощники шерифа обнаружили пострадавшего во дворе — соседи проводили ему сердечно-лёгочную реанимацию. Мужчину передали медикам, однако спасти его не удалось.

Опасаясь, что в доме может находиться его супруга, сотрудники полиции вошли внутрь и обнаружили ещё четырёх погибших взрослых — двух женщин и двух мужчин.

Позже полиция Форт-Лодердейла сообщила коллегам в Сарасоте о двойном убийстве и возможной связи между преступлениями. Все погибшие и подозреваемый официально опознаны, родственники уведомлены.

Погибшие опознаны: Ольга Грейнерт, 49 лет; Флорита Столяр, 66 лет; Анатолий Иоффе, 61 год; Ярослав Блюдой, 39 лет.

Подозреваемый: Рассел Кот — 51 год.

По предварительным данным, подозреваемый скончался от огнестрельного ранения, нанесённого себе самостоятельно. В полиции отметили, что ранее за ним не было задокументированных психических кризисов или истории насилия.

Мотив преступлений пока не установлен. Известно, что в Форт-Лодердейле стрелок состоял в романтических отношениях с одной из жертв. Связь между погибшими в округе Сарасота устанавливается. Расследование продолжается.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят связаться с Бюро уголовных расследований округа Сарасота по телефону 941-861-4900.

Как удалось выяснить «Славянскому Сакраменто», по адресу происшествия среди прочих компаний зарегистрирована фирма ARGOMED GROUP, LLC, представителем которой значится Анатолий Иоффе. По указанному в официальном реестре адресу располагается Osprey PolyClinic, оказывающая медицинские услуги.