Компания Nova Poshta объявила о партнерстве с UPS для доставки отправлений из США в Украину.

Документы и посылки весом до 30 кг теперь можно отправить более чем из 6 000 отделений The UPS Store по всей стране. Срок доставки составляет от 7 дней. США стали 17-й страной за пределами Украины, где работает компания.

Стоимость доставки варьируется от 25 долларов за отправление до 1 кг до 200 долларов за посылку весом до 30 кг. Страхование включено для отправлений стоимостью до 150 долларов.

По словам совладельца группы NOVA (Nova Poshta) Вячеслав Климов, компания планирует сократить сроки доставки до пяти дней, расширить перечень услуг и открыть франчайзинговые отделения в крупнейших городах США.