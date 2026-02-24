Бывший генеральный директор американского оборонного подрядчика приговорён к 87 месяцам за продажу украденных секретов России

Питер Уильямс, 39-летний гражданин Австралии, был приговорён в Федеральном суде округа Колумбия к 87 месяцам тюремного заключения за продажу торговых секретов своего работодателя — компонентов для киберэксплойтов — российскому брокеру киберинструментов, сообщили в Министерстве юстиции США.

Помимо тюремного срока, судья АлиХан постановил, что Уильямс должен отбыть три года под надзором с особыми условиями, уплатить штраф в размере 1,3 миллиона долларов, а также лишиться криптовалюты, недвижимости, включая дом, и предметов роскоши, таких как часы и ювелирные украшения. Суд также назначил слушание по вопросу компенсации ущерба на 12 мая 2026 года.

По словам прокурора США Джанин Пирро по округу Колумбия, “Уильямс продал торговые секреты, включавшие программное обеспечение национальной безопасности, за криптовалюту на сумму до 4 миллионов долларов. Эти мощнейшие инструменты позволили бы России получить доступ к миллионам цифровых устройств”.

29 октября 2025 года Уильямс признал себя виновным в двух эпизодах кражи торговых секретов. В рамках соглашения о признании вины он заявил, что за три года украл восемь компонентов киберэксплойтов из оборонного подрядчика, где работал. Программное обеспечение национальной безопасности предназначалось исключительно для продажи правительству США и избранным союзникам. Уильямс признал, что продал секреты российскому брокеру в обмен на криптовалюту, которую использовал для покупки роскошных товаров, включая путешествия, ювелирные изделия, часы, одежду и недвижимость.

Для реализации этих продаж Уильямс заключал несколько письменных контрактов с российским брокером, включая оплату за первоначальную поставку компонентов и периодические платежи за последующую поддержку. Передача восьми компонентов и секретов осуществлялась через зашифрованные каналы. Брокер публично позиционирует себя как перепродавец киберэксплойтов для различных клиентов, включая российское правительство. В настоящее время Министерство финансов США и Госдепартамент приняли отдельные меры для пресечения деятельности российского брокера и его операторов.

Судья АлиХан, оглашая приговор, отметила: «Кража торговых секретов у компании, которая продаёт программное обеспечение национальной безопасности правительству США и союзникам, неизбежно затрагивает национальную безопасность. Уильямс осознаёт, что его действия нанесли ущерб разведывательным сообществам США и Австралии».