Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка сообщила, что гражданка России Номма Зарубина признала вину в даче ложных показаний Федеральное бюро расследований (ФБР), касающихся её связей с Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ), а также в мошенничестве при натурализации — за сокрытие информации о причастности к преступлениям, связанным с проституцией.

Вынесение приговора назначено на 11 июня 2026 года.

По словам Федеральной прокуратуры, обвиняемая, пытаясь выстраивать отношения с представителями американских правоохранительных органов и гражданского общества, скрывала от ФБР свои связи с российскими структурами. В прокуратуре подчеркнули, что “дело демонстрирует приверженность защите целостности процесса натурализации и принципу неотвратимости наказания за ложь федеральным властям”.

Следствие установило, что Зарубина начала контактировать с ФБР в октябре 2020 года в рамках расследования в отношении Елены Брансон, гражданки России, которой в марте 2022 года были предъявлены обвинения в деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента. В апреле 2021 года Зарубина заявила агентам, что во время поездки в Россию не контактировала с российскими спецслужбами. В сентябре 2023 года она признала, что была опрошена ФСБ один раз, однако отрицала иные контакты.

Позднее Зарубина призналась, что ранее солгала следователям. По её словам, в декабре 2020 года, находясь в России, она встретилась с офицером ФСБ, согласилась помогать в так называемом «сетевом маркетинге» и получила кодовое имя «Алиса». Она неоднократно встречалась и общалась с этим сотрудником через зашифрованные мессенджеры. По данным прокуратуры, офицер ФСБ поручал ей передавать контактные данные журналистов в США, посетить Петербургский международный экономический форум 2021 года, а также собрать информацию об одном из лиц на территории Соединённых Штатов.

Кроме того, по версии обвинения, с 2018 по 2024 год, проживая в США, Зарубина участвовала в схеме по перевозке женщин между штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси для занятия проституцией в массажном салоне в городе Ист-Брансуик, штат Нью-Джерси. Несмотря на это, в июле 2022 года при подаче заявления на гражданство США она указала, что никогда не занималась вербовкой лиц для проституции.

После предъявления обвинения и освобождения под залог Зарубина, как утверждает прокуратура, пыталась незаконно повлиять на свидетеля, направляя многочисленные нежелательные и оскорбительные сообщения одному из агентов ФБР, участвовавших в расследовании. Суд распорядился прекратить контакты, однако нарушения продолжились, в результате чего залог был отменён и Зарубина была помещена под стражу.

35-летняя Зарубина, проживающая в Бруклине (Нью-Йорк), признала вину по одному эпизоду дачи ложных показаний ФБР и одному эпизоду мошенничества при натурализации. По каждому из пунктов ей грозит до пяти лет лишения свободы. Окончательное наказание определит суд.