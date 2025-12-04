Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка постановил отозвать залог Номмы Зарубиной и поместить её под стражу на время ожидания суда. Решение было принято после того, как Федеральная прокуратура США обратилась в суд с просьбой немедленно отозвать залог Номмы Зарубиной, обвиняемой в ряде преступлений, связанных с обманом ФБР, домогательствами к свидетелю и занятиями проституцией.

По информации прокуратуры, накануне очередного заседания суда Зарубина отправила около 65 сообщений сотруднику ФБР, выступающему свидетелем по делу. Это является нарушением условий залога, запрещающих контакты с потенциальными свидетелями и сотрудниками следствия. При этом обвиняемая призналась, что находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в Федеральном суде, ранее суд уже предупреждал Зарубину о последствиях нарушений и предоставил ей «последний шанс». Несмотря на это, обвиняемая продолжала отправлять угрозы и оскорбительные сообщения свидетелю, а также рассылать аналогичные сообщения в адрес сотрудников надзорной службы по условно-досрочному освобождению.

Федеральная прокуратура утверждала, что действия Зарубиной могут подпадать под статьи о вмешательстве в работу свидетеля и киберсталкинге и потребовала её немедленного заключения под стражу до начала судебного разбирательства.

Суд счёл доводы прокуратуры обоснованными и постановил аннулировать залог, поместив Зарубину под стражу маршалов США на время ожидания суда.