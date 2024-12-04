Выступила против войны в Украине и… была обвинена ФБР

Федеральное бюро расследований США предъявило обвинение 34-летней гражданке России Номме Зарубиной в предоставлении ложных данных правоохранительным органам и связях с российскими спецслужбами.

21 ноября этого года Зарубина была арестована федеральными властями и выпущена под залог в $25 тыс. Суд утвердил её освобождение с ограничением передвижений, сдачей документов и запретом на владение оружием. Подозреваемой также запрещено общаться с представителями РФ, кроме сотрудников посольства. Следующее слушание в ее отношении состоится 23 декабря.

С 2016 года Зарубина проживает в Нью-Йорке и долгое время, находясь за границей, она чувствовала гордость за свою родину: в её социальных сетях регулярно появлялись фотографии с флагом России, а также кадры с российскими дипломатами, работающими в США.

Однако после начала полномасштабной войны России против Украины ситуация в ее жизни, как она сама признается, изменилась кардинально: последняя поездка в родной Томск обострила её внутренние противоречия; увидев на улицах города билборды с символом “Z”, она поняла, что “не знает, о чем можно говорить со своими соотечественниками”.

3 декабря Номма Зарубина дала эксклюзивное интервью “Славянскому Сакраменто”, в котором откровенно высказала свою негативную позицию по поводу войны в Украине. В том числе из-за того, что у нее самой там живут родственники и близкие.

Она также выразила огорчение по поводу комментариев, оставляемых российскими пользователями под новостными постами о её обвинениях. Тем не менее, Зарубина рассчитывает на дружелюбное отношение представителей ФБР, которые всегда открыты для диалога.

В интервью Номма подтвердила свою дружбу с Еленой Брэнсон – председателем Координационного совета российских соотечественников в США (КСОРС), обвиненной в нелегальной работе в Америке в качестве российского агента, об обвинениях в адрес которой, по ее признанию, она недостаточно была информирована.

На откровенный вопрос о том, согласилась бы она на помощь и почести от Путина, если бы ему пришло в голову позвонить ей, Зарубина ответила решительно: она найдет другой способ уладить свои дела, не ведя диалог с представителями России. “Пускай он позвонит кому-то другому, например, Захаровой или Лаврову,” — заявила она.

С 2016 года Зарубина пыталась наладить связи с общественностью и политическими деятелями в США и считает обвинение ФБР в свой адрес очередным испытанием в жизни. Номма озабочена политической повесткой и в интервью затрагивает тему кризиса в Южной Корее, а также выражает беспокойство относительно возвращения Дональда Трампа к власти, который делает радикальные обещания.

Зарубина открыто говорит о том, что у нее есть грин-карта, а её дочь – гражданка США. Она подозревает, что её случай может быть использован теми, кто спекулирует на ухудшении американо-российских отношений. В то же время Номма отказывается удалять патриотические посты из своих социальных сетей, включая те, которые были сделаны в России до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Зарубина заявляет, что хорошо изучила систему внутренней безопасности в США и выражает уважение к местным чиновникам, которые стремятся к повышению своей квалификации — что она считает признаком прогресса. Противопоставляя это российским чиновникам, она отмечает, что те действуют иначе в отличии от американских коллег.

Состояние российской оппозиции в США, которая, по её мнению, выглядит разобщенной, вызывает озабоченность у Номмы. Она называет себя “одиноким волком” на фоне протестной активности в Америке. По её словам, именно это одиночество может стать причиной преследования со стороны американских правоохранительных органов, ведь подобные активисты зачастую непредсказуемы.

Подробнее о том, что рассказал россиянка, арестованная ФБР и вышедшая под залог, смотрите в нашем эксклюзивном интервью на YouTube-канале “Славянского Сакраменто”.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com