Департамент здравоохранения штата Южная Каролина сообщает о сотнях случаях заболеваний кори в штате. Общее число заболевших в рамках вспышки в регионе достигло 973 человек, потенциальные места заражения – местные магазины и церкви

Tabernacle of Salvation – Slavic Church | Photo: Google

В настоящее время 105 человек находятся на карантине, ещё семеро — в изоляции. Для части контактировавших лиц карантин продлится до 15 марта.

В связи с новыми случаями заражения департамент выявил дополнительные очаги возможного контакта, в том числе в одном из местных образовательных учреждений. Сообщается, что на карантин были отправлены десятки человек.

Среди мест возможного заражения названа Tabernacle of Salvation Slavic Church в Спартанберге.

Tabernacle of Salvation Slavic Church — христианская церковь славянской общины в округе Спартанберг, объединяющая преимущественно выходцев из стран Восточной Европы и бывшего СССР. Богослужения в общине проходят на русском и других славянских языках. Церковь активно участвует в жизни местной диаспоры, проводит религиозные службы, образовательные и семейные мероприятия.

Также возможные контакты зафиксированы в других местах — в частности, в магазине Costco в Спартанберге, в Spartanburg Community College и в Westgate Baptist Church.

Ранее сообщалось о пяти случаях кори, связанных с прихожанами славянской церкви Way of Truth в Инмане: трое заболевших заразились в семье, а один — при контакте в соседстве.

В департаменте подчёркивают, что указанные локации не представляют постоянной угрозы: заражение могло произойти только в период присутствия больного человека. Отдельно уточняется, что организации не несут ответственности за факт его посещения.

Лицам, находившимся в обозначенных местах в указанные часы, особенно не привитым или ранее не болевшим корью, рекомендуется следить за симптомами до соответствующих дат, обозначенных Минздравом.

В ведомстве напомнили, что вакцинация остаётся наиболее эффективной мерой защиты от таких заболеваний, как корь.