Федеральное жюри предъявило обвинения Номме Зарубиной в нескольких уголовных преступлениях. К ранее сообщённым обвинениям, о которых писал “Славянский Сакраменто”, добавились новые — участие в организации проституции и мошенничество с натурализацией.

20 апреля 2021 года федеральное жюри Южного округа Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение против Номмы Зарубиной, известной также как «Алисса», по нескольким серьезным уголовным обвинениям. Зарубиной инкриминируются ложные показания, участие в заговоре по транспортировке людей с целью занятия проституцией и мошенничество с натурализацией.

Ложные показания Федеральному бюро расследований

Одно из обвинений связано с интервью, проведенным с Зарубиной агентами ФБР. В ходе допроса она дала ложные показания, утверждая, что не имела контактов с представителями российского правительства или российскими разведывательными службами. Однако, как утверждается в обвинении, Зарубина на самом деле поддерживала связь с сотрудником Федеральной службы безопасности России (ФСБ), который просил ее выполнить несколько задач в США.

Заговор с целью организации проституции

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в федеральном суде, Зарубина также обвиняется “в заговоре с целью транспортировки людей для занятия проституцией”. С 2018 по 2024 годы Зарубина и другие неизвестные соучастники, согласно обвинению, намеренно и сознательно участвовали в перевозке женщин между штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси с целью вовлечения их в проституцию. Зарубина, как утверждается, сама вела транспортировку женщин между различными местами, связанными с проституцией, включая массажные салоны.

Мошенничество с натурализацией

Зарубина также обвиняется в даче ложных показаний в рамках процесса натурализации. В 2022 году, при подаче заявления на гражданство США, она заявила, что никогда не занималась проституцией и не была вовлечена в организацию проституции, несмотря на то, что, по данным обвинения, она занималась проституцией с 2018 года.

Конфискация имущества

В рамках обвинений предполагается конфискация имущества, полученного в результате преступной деятельности. Это включает денежные средства, которые были получены от незаконной деятельности, связанной с транспортировкой людей для проституции и мошенничеством с натурализацией.

Ранее в интервью “Славянскому Сакраменто” Зарубина заявила, что не поддерживает нападение РФ на Украину, а её интересы в американской разведке никак не связаны с российскими спецслужбами.