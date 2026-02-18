Лавина в Калифорнии: погибло 8 человек, один остаётся пропавшим

В результате лавины в районе озера Тахо, штат Калифорния, погибли восемь человек, ещё один человек считается пропавшим, сообщили в офисе шерифа округа Невада.

Лавина произошла во время сильного зимнего шторма с обильным снегопадом и сильным ветром, что усложнило поисково-спасательные работы. Спасатели смогли найти и спасти шестерых лыжников, оказавшихся живыми, но поиск остальных продолжается.

По данным властей, лавины в этом регионе представляют серьёзную опасность из-за удалённости местности и неблагоприятных погодных условий, поэтому жители и туристы призваны соблюдать осторожность при катании в горах.